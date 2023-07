Sofakonzert in der Apfelwiese

Bei der Feier des 170–jährigen Chorjubiläums des Kirchenchors St Johannes Ev. Dürmentingen im vergangenen Oktober wurde als Attraktion ein „Sofakonzert“ ausgelost. Alle waren heiß auf dieses besondere Angebot eines Live–Auftritts des gesamten Chores, daheim, privat, umsonst und draußen.

Und wie der Zufall spielt, ging der Zuschlag an Vorständin Christina Mahle–Koch. An einem herrlichen Sommerabend lud sie ein, verwandelte ihren Garten zur Open–Air–Bühne, dort standen auf dem Rasen auch gemütliche Sofas bereit. Die gesamte Apfelwiese–Nachbarschaft war dazu eingeladen und freute sich über dieses Chorkonzert mit besinnlichen, aber auch flotten Weisen aus der Schatzkiste von Chorleiterin Sarah Baranja, die auch am E–Piano begleitete. Bestens versorgt mit Essen und Getränken war dies ein ganz besonderes Musikerlebnis zur „blauen Stunde“ an einem lauen Sommerabend.