Seit vergangenem September bereichern drei Regiobuslinien das Nahverkehrsangebot im Landkreis Biberach. Die Linien X380 und X250 verkehren zwischen Riedlingen und Biberach, Biberach und Erolzheim sowie Erolzheim und Memmingen und kommen damit vor allem den Menschen zugute, die sich auf der Ost-West-Achse fortbewegen wollen. Verkehrsamtsleiter Peter Hirsch zog nun ein erstes Fazit.

„Die Regiobuslinie kostet uns mit drei Millionen Euro eine stattliche Summe Geld“, hatte Landrat Mario Glaser jüngst im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt und die Möglichkeit weiterer Regiobuslinien in Betracht gezogen. „Das machen wir davon abhängig, wie der bisherige Regiobus angenommen wird“, ergänzte der Landrat. Bisher liegen die Fahrgastzahlen „im Bereich unserer Erwartungen“, sagte Hirsch. Entwickelt sich die Nachfrage positiv, könnte ein neues Angebot noch in diesem Jahr im nordöstlichen Landkreis entstehen.

Fokus liegt auf Nebenverkehrszeiten

Die drei Regiobuslinien von Riedlingen bis Memmingen wurden in bestehende Fahrpläne und Linienkonzessionen integriert. „Die Linien 250 und 380 waren als ÖPNV-Hauptachsen die am stärksten ausgebauten und frequentierten Regionalbuslinien im Landkreis Biberach, wobei die Linie 250 bedeutend stärker ausgebaut und frequentiert war als die Linie 380“, erläutert Hirsch.

Wir wollen neue Fahrgäste gewinnen, die vom Auto auf den Bus umsteigen. Peter Hirsch

Die bestehenden Regionalbuslinien 250 und 380 wurden geändert und um die Fahrleistungen der Regiobuslinien X250 und X380 erweitert. In den Hauptverkehrszeiten seien die Linie 250 und X250 sowie 380 und X380 „nach wie vor sehr gut ausgelastet - die Busse sind voll, wobei in den Hauptverkehrszeiten natürlich die Schülerinnen und Schüler die größte Fahrgastgruppe bilden.“

Diese Karte zeigt, wo das ÖPNV-Angebot im Landkreis Biberach am stärksten zugenommen hat. Je größer der Kreis, desto größer die Verbesserungen. (Foto: DING )

Zur Beurteilung der Regiobuslinien legt das Verkehrsamt daher den Fokus auf die Nebenverkehrszeiten, „weil wir neue Fahrgäste gewinnen wollen, die vom Auto auf den Bus umsteigen“, so Hirsch. So wurde bisher an einem Samstag gezählt. Zudem bat das Verkehrsamt die Busfahrer, die in den Nebenverkehrszeiten und damit auch noch spät abends oder am Wochenende fahren, um ihre Eindrücke und Wahrnehmungen.

Jugendliche nutzen Linie für Ulm-Ausflüge

Nach den bisherigen Zahlen fahren bei den 38 Samstagsfahrten der Regiobusse zwischen Biberach und Memmingen durchschnittlich 18 Personen mit. Laut Zählung an einem Donnerstag sind es in der Betriebszeit von 5 bis 24 Uhr durchschnittlich 31 Passagiere, in der Nebenverkehrszeit 22 und in den Abendstunden 15.

„Beispielsweise hat eine größere Gruppe Jugendlicher aus dem Raum Uttenweiler das Regiobusangebot für einen Freizeitausflug nach Ulm schon mehrfach genutzt, weil sie damit von Uttenweiler auch am Wochenende sehr gut zum Bahnhof nach Biberach und dann auf den Zug und wieder zurückkommen“, berichtet Hirsch.

Wir versprechen uns durch die guten Erfahrungen der Fahrgäste und einer Mund-zu-Mund-Werbung, dass das Angebot immer mehr bekannt wird und angenommen wird. Peter Hirsch

Er stellt allerdings fest, dass es keinen direkten Vergleich zu früher gebe, „weil es dieses Angebot und die Flaterate-Tickets JugendticketBW, Deutschlandticket und Deutschlandticket JugendBW noch nicht gab“.

Positiver Ausblick

„Insgesamt liegen die Zahlen im Bereich unserer Erwartungen - die Busse sind in der Hauptverkehrszeit voll und werden in der Nebenverkehrszeit durchschnittlich von 20 Personen und im Abendverkehr von 15 Personen je Fahrt genutzt“, so der Amtsleiter.

Er setzt aber auf eine Steigerung der Zahlen: „Wir versprechen uns durch die guten Erfahrungen der Fahrgäste und einer Mund-zu-Mund-Werbung, dass das Angebot immer mehr bekannt wird und angenommen wird. Zeitnah wollen wir noch eine Werbekampagne im lokalen Radio und in den Printmedien starten.“