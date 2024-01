27. Januar: Ab 19 Uhr Narrenbaumstellen im Schlosshof mit anschließendem Zunftball in der Festhalle in Uttenweiler.

8. Februar: Ab 9 Uhr Rathaussturm und anschließend Kindergarten- und Schülerbefreiung. 16.30 Uhr Pflugsetzen bei einem Uttenweiler Bürger mithilfe der Riedlinger Feuerwehr und ihrer Drehleiter.

13. Februar: Ab 10.30 Uhr Zunftmeisterempfang in der Festhalle in Uttenweiler. Um 14 Uhr Großer Narrensprung in Uttenweiler mit anschließendem närrischen Treiben in der Festhalle, im Discozelt der NZU und in den örtlichen Wirtschaften. 19 Uhr Narrenbaumfällen.