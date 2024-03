Skitourentreffen DAV Biberach und CAI Asti in Balderschwang

Die Allgäuer Alpen sind ja quasi unsere Hausberge. So wollten wir den Astigiani in diesem Jahr, zum 35. Treffen des DAV Biberach mit dem CAI Asti, ein Stück von unserer Heimat zeigen. Die Gruppe aus 9 Astigiani und 12 Biberachern Skibergsteigern traf sich am ersten Tag in Grasgehen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Astigiani nach ihrer langen Anfahrt herzlich von den Biberachern mit einer kleinen Merenda empfangen - eine Vesper bei der traditionell jeder Teilnehmer eine Köstlichkeit von zuhause mitbringt. Gestärkt ging es auf zum Riedberger Horn. Das Wetter war perfekt und Schnee noch ausreichend gut vorhanden. Am Gipfel beschlossen wir, westlich ein gutes Stück abzufahren und den Schneehang zu genießen. Nach dem Wiederauffellen und dem erneuten Erreichen des Gipfels ging es dann direkt hinunter nach Grasgehen durch die schön geformte Allgäuer Berglandschaft.

Aufgrund des Regens am nächsten Morgen musste die Tour umgeplant werden und es ging erneut nach Grasgehren. Dort oben schneite es, die Sicht war allerdings gleich null. Durch die guten Ortskenntnisse der beiden Skitourenführer Friedemann Scheu und Holger Kniep wurde ein anderer Aufstiegsweg als am Tag zuvor gewählt. Die Abfahrt vom Riedberger Horn ins Bolgental glich anfangs einem Vortasten, war zuletzt aber sehr gut machbar. Nach erneutem Erreichen des Riedberger Horns schwangen wir zwar mit wenig Sicht, aber fast schon Pulverschnee nach Balderschwang zum Schwabenhof mit unserer traditionellen Merenda.

Am dritten Tag ging es ins Kleinwalsertal, das Ziel war der Hählekopf von der Ifen Talstation aus. Bestes Wetter und ausreichend guter Schnee ließen uns die Tour in direkter Nähe des Hohen Ifen genießen. Auch wenn der Gipfel des Hählekopf etwas stürmisch und die Abfahrt schweren Schnee aufwies, waren alle Teilnehmer vom Panorama und der grandiosen Aussicht ausnahmslos begeistert.

Am letzten Tag, machten wir als Abschluss eine kleinere Tour, direkt von der Unterkunft aus zum Feuerstätterkopf, welche uns auf Skiern über die Grenze nach Österreich führte, für alle Teilnehmer ein witziger Moment und einige Fotos wert. Nach der Tour gab es zum Abschied ein gemeinsames Mittagessen mit einem kleinen Brindisi („Anstoßen auf das Erlebte“). Der Abschied viel den Teilnehmern schwer. Planungen für das nächste Treffen in 2025, das vom CAI Asti organisiert wird, wurden bereits diskutiert.