Ski-AG des BSBZ auf Tour

Schon zum vierten Mal in diesem Schuljahr begab sich die Ski-AG des Bischof-Sproll-Bildungszentrums unter Leitung von Sportlehrer Jannis Motz auf eine Exkursion, zuletzt zum Fellhorn in Oberstdorf. Insgesamt nahmen 36 Schülerinnen und Schüler aller Schularten teil. Das Skigebiet am Fellhorn bot eine Vielzahl von Pisten für die fortgeschrittenen Skifahrer, wo die jungen Sortbegeisterten die Möglichkeit hatten, ihre Fähigkeiten zu verbessern und neue Techniken zu erlernen. Die Betreuer der Ski-AG standen den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite und gaben wertvolle Tipps, um ihre Skitechnik zu verfeinern

