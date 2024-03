Singen mit dem Sängerbund

Ein unterhaltsames Programm hat der Sängerbund in der frühlingshaft geschmückten Schützenkellerhalle den zahlreich erschienenen Besuchern geboten. Neben dem Vortrag des Chores war gemeinsames Singen in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen angesagt.

Vorsitzende Anni Beck freute sich bei ihrer Begrüßung über die vielen Gäste. Unter dem Motto „Eine musikalische Weltreise“ begann der Chor unter Chorleiter Peter Schenk seinen Vortrag mit dem Lied „Sing mit mir“ von Otto Groll gefolgt von „Spaziergang im Park“ in der Bearbeitung von Karl Haas. „Irgendwo auf der Welt“ bekannt durch die Comedian Harmonists sowie „Rot sind die Rosen“ von F. Michael beendeten den ersten Teil des Programms, vorgestellt mit launigen Worten durch Elisabeth Appel. Gerne stimmten dann die Gäste bei einem Wanderliederpotpourri mit ein. Bekannte Volkslieder wurden gemeinsam gesungen, instrumental begleitet von Peter Schenk und seiner Tochter Clara, u. a. „Wer recht in Freuden wandern will“, „Komm lieber Mai und mache“, „Nun will der Lenz uns grüßen“ und „Alle Vögel sind schon da“.

Nach einer gemütlichen Kaffee- und Kuchenpause präsentierte sich der Sängerbund erneut seinen Gästen mit neuen Liedern aus seinem Repertoire. „Unter den Pinien von Argentinien“ Satz von J. Michael-Becher, „Champs Élysées“ nach einer Chorbearbeitung von Werner Schneider, „Bajazzo“ nach Bert Ruf sowie „Ihr von morgen“ von Udo Jürgens. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ klang der Nachmittag aus. Vorsitzende Anni Beck bedankte sich bei den Gästen für ihr zahlreiches Kommen. Dank auch an Elisabeth Appel, und dem Team für die bunte Dekoration des Saales. Chorleiter Peter Schenk wurde für sein Engagement mit einem Präsent bedacht. Anni Fischer bedankte sich bei Anni Beck für ihren unermüdlichen Einsatz für diese Veranstaltung und den Chor mit einem Blumenstrauß.

Wer gerne beim Sängerbund mitsingen möchte, wir proben jeden Dienstag, 20 Uhr in der Jugendmusikschule.