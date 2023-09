Singen ist unsere Welt

An die 40 Sängerinnen und Sänger verbrachten ein intensives und sehr dynamisches Lernwochenende. Leib und Seele waren gut versorgt, eine ideale Voraussetzung für ein bestmögliches Ergebnis.

Warm-up Übungen in allen Tonarten bereiteten die Stimmbänder auf die gesangliche Herausforderung vor. So gab es unter anderem Bewegungsübungen auf lai la, die Tonleiter rauf und runter (nicht zu verwechseln mit dem Ballermann-Hit „Layla“). Selbst Mozarts „Türkischer Marsch“ weckte mit galoppierendem Body-Percussion (auf Nachbars Schenkel batschen) alle Lebensgeister. Chorleiterin Sarah Baranja verstand es immer wieder, die Mannschaft in Schwung zu bringen. So konnte das umfangreiche Chorprogramm mit großer Intensität, aber auch mit Spaß geübt werden.

Im Mittelpunkt der neuen Chorliteratur stand Mozarts „Missa brevis in C“, die kleine Orgelsolomesse mit Orchester und Solisten, die beim Kirchenpatrozinium am Zweiten Weihnachtsfeiertag aufgeführt werden soll. Bis dahin stehen noch sieben Chor- oder Schola-Einsätze auf dem Plan und entsprechend gefüllt ist die Notenmappe.

So erschall im Kloster vom oberen Stockwerk durch die geöffneten Fenster ein mitreißendes musikalisches Kaleidoskop: vom getragenen Weihnachtslied über lateinische Messgesänge bis zum Lied „Ein Likörchen fürs Kirchenchörchen“. Diese Aufforderung hat aber wohl niemand vernommen…..

Nach intensiver Probenarbeit waren alle gespannt auf das Highlight: die „Schlagernacht“. Jeder konnte dazu im Vorfeld einen Liedwunsch melden ‐ und vorbereitet mit den entsprechenden Noten begleitete die Chorleiterin am E-Piano. Und alle sangen voll Inbrunst von: Bella bella Marie aus Santo Domingo und dem heimatlosen Seemann, der atemlos über sieben Brücken kommt und beim griechischen Wein flüstert: Nimm den goldenen Ring von mir, dam, dam. Wunder gibt es immer wieder…

Ein herzliches Vergelts´s Gott für die umfangreichen Vorbereitungen, für den gelungenen Ablauf und die umsichtige Organisation an Dirigentin Sarah Baranja und das Vorstandsduo Christina Mahle-Koch und Thomas Zippler ‐ und den besten Notenwart der Welt, Klaus Zippler!