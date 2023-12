Sießener Weihnacht erziehlte großzügiges Spendenergebnis

Da erinnern sich bestimmt noch viele gerne zurück, Standing Ovationen und zufriedene Besucher bei der „2. Sießener Weihnacht 2022“ in der vollen Wallfahrtskirche in Sießen im Wald. Der Musikverein Hörenhausen hatte zu einer „Feierlichen Stunde“ eingeladen und damit wiederum voll das Interesse der vielen Musik- und Sangesfreunde getroffen. Es wurde kein Eintrittsgeld erhoben, sondern es wurde um Spenden für einen sozialen und wohltätigen guten Zweck gebeten. Bei der Spendenübergabe bei der Wallfahrtskirche konnte der gesamte Spendenbetrag, wie geplant anteilig je 1.000 Euro an den Martinusladen Laupheim und 1.000 Euro an den Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm, übergeben werden. Die Volksbank Laupheim-Illertal unterstützte das Vorhaben mit einer Spende von 300,00 Euro zur Deckung der Unkosten. Die Verpflegung der Gäste nach der Feierstunde übernahm der Elternbeirat der Grundschule Orsenhausen-Sießen, der vom Erlös von über 700,00 Euro neue Spielgeräte beschaffte. Auch das Jugendteam des Musikvereins bot in den Jugendtreffs Gebasteltes und Marmelade an, der Erlös floss in die Jugendarbeit. Alle waren mit dem Erlös voll zufrieden, ein großartiges Gemeinschaftserlebnis. Der „herzliche Dank galt allen, die sich in dieser guten Sache so großartig engagiert hatten, allen Mitwirkenden, allen Besuchern und allen Spendern“, so Vorsitzender Wolfgang Thanner. Rosa Demuth vom Martinusladen Laupheim und die stellvertretende Vorsitzende Silvia Lott vom Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm dankten ihrerseits für die großzügigen Zuwendungen und das hilfreiche Engagement. Bereits in der Vorbereitung ist ein weiteres Event, die „3.Sießener Weihnacht 2023“, die am Sonntag, den 17. Dezember um 17.00 Uhr der Wallfahrtskirche Sießen im Wald stattfindet. Der Eintritt ist frei, es wird wiederum um Spenden gebeten.

