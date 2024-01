Spenden aus der „Sießener Weihnacht“

Der Musikverein Hörenhausen hat in der Wallfahrtskirche in Sießen am Wald je 1100 Euro an den Verein „Projekt 36 - Kalkutta-Hilfe“ und die St.-Elisabeth-Stiftung überreicht. Das Geld stammt aus Spenden bei der „Sießener Weihnacht 2023“ des Musikvereins.

Zufriedenheit herrschte bei allen Beteiligten bei der Spendenübergabe. Man erinnerte sich gut an die „Sießener Weihnacht 2023“, an die Standing Ovations und begeisterten Besucher in der übervollen Wallfahrtskirche in Sießen im Wald. Der Musikverein Hörenhausen hatte zur „Alpenländischen Weihnacht“ eingeladen. Dabei wurde kein Eintrittsgeld erhoben, sondern um Spenden für soziale und wohltätige Zwecke gebeten.

Das Auszählen der Spendenkörbe und Abrechnen aller Aktivitäten ergab einen Spendenbetrag von 2200, der nun in der Wallfahrtskirche anteilig überreicht wurde: Je 1100 Euro gingen an den Verein „Projekt 36 - Kalkutta-Hilfe“ der Drs. Kölle Schwendi für den Kampf gegen die Infektionskrankheit Tuberkulose in Indien und an die St.-Elisabeth-Stiftung für die Hospize St. Maria Biberach und St. Martinus in Kirchbierlingen.

Die Verpflegung der Besucher der „Sießener Weihnacht“ beim Ausklang auf dem Kirchvorplatz hatte der Elternbeirat und der 2023 gegründete Förderverein der Grundschule Orsenhausen-Sießen übernommen - der Erlös von mehr als 1000 Euro kommt den Schülern zugute und sei für eine Projektwoche der Schule in diesem Jahr „ein dankbarer und willkommener finanzieller Startschuss“, sagte die Elternbeirats- und Fördervereinsvorsitzende Sabrina Brugger.

Die Volksbank Laupheim-Illertal unterstützte das Vorhaben mit einer Spende von 300 Euro zur Kostendeckung. „Ein großartiges Gemeinschaftserlebnis“ sei die „Sießener Weihnacht“ gewesen, die begeistert und zufriedengestellt habe. Der Dank gelte allen, die sich engagiert hatten, Mitwirkenden, Besuchern und Spendern, sagte Wolfgang Thanner, Vorsitzender des Musikvereins Hörenhausen.

Gottfried Führle, stellvertretender Vorsitzender, und Hubert Bähr, Vorstandsmitglied des Vereins „Projekt 36 - Kalkutta-Hilfe“, sowie Anna Weber, Leitung Fundraising und Fördermanagement der St.-Elisabeth-Stiftung, dankten für das hilfreiche Engagement.