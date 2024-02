Kirchengemeinde Sießen im Wald

Die traditionelle Fastenaktion Suppenessen des Eine-Welt-Ausschusses in Sießen im Wald findet in diesem Jahr am Sonntag, 3. März, statt. Angeboten werden die Suppen vor Ort zum Genießen im Gemeindehaus in Sießen und auch die Mitnahme von in Gläsern abgefüllten Suppen - das Suppenessen „to go“ - ist wieder möglich.

Helga Thanner, für die Organisatoren des Eine-Welt-Ausschusses: „Miteinander Suppen essen, vielfältige Rezepte probieren und ins Gespräch kommen - das macht unser Suppenessen aus.“ Die Fastenaktion beginnt mit dem Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr, zelebriert von Pfarrer Martin Ziellenbach, in der Kirche in Sießen. Musikalisch wird er gestaltet vom Kirchenchor Orsenhausen unter der Leitung von Hedwig Ruf-Hörmann.

Der Erlös des sich anschließenden Suppenessens im Gemeindehaus geht an das Kinderprojekt Marahaba Behindertenhilfe Tansania. Dort unterstützt die Fastenaktion in Sießen im Wald in diesem Jahr den Kindergarten und die Schule für behinderte Kinder. Der Kontakt nach Tansania besteht durch Lara Vogel aus Großschafhausen. Sie hat dort im Jahr 2018 drei Monate mitgearbeitet.

Der Verein Marahaba-Behindertenhilfe setzt sich seit 2012 für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ein. Marahaba ermöglicht den Kindern eine Chance auf Bildung, versorgt sie medizinisch und berät Eltern und Verwandte in den Dörfern. Denn behinderte Menschen werden in Tansania in vielen Dörfern noch als Strafe Gottes wahrgenommen. Lara Modaha, geborene Vogel, wird im Gottesdienst einen aktuellen Einblick zur Lage vor Ort geben. Über das Projekt in Tansania informiert der Eine-Welt-Ausschuss zudem an einer Stellwand in der Kirche.

Das Konzept des Eine-Welt-Ausschusses sieht vor, dass alles auf Spendenbasis in selbst gewählter Höhe abläuft. Heißt: es gibt keine festen Preise für die Suppen. Alle geben, was sie können oder mögen, egal wie viele Suppen sie probiert haben. Zudem kann für das Projekt auch direkt gespendet werden.

„Und unsere Suppen schmecken übrigens auch außerhalb von Sießen gut“, lädt Helga Thanner auch Interessierte und Hungrige aus anderen Gemeinden nach Sießen im Wald ein.