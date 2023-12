Festliche Einstimmung mit der Sießener Weihnacht

Die „3. Sießener Weihnacht 2023“ - eine „Alpenländische Weihnacht“ - ist mit ihrer musikalischen Vielfalt und seiner reizvollen Wiedergabe für die vielen Besucher ein schönes Ereignis zur festlichen Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest gewesen. Mit viel Beifall und Standing Ovations belohnten die über 500 Besucher in der übervollen Wallfahrtskirche in Sießen im Wald, teils in Gängen und auf der Orgelempore stehend, die gelungenen Vorträge.

Der Musikverein Hörenhausen hatte zur „Sießener Weihnacht“ eingeladen und damit das Interesse der vielen Musik- und Sangesfreunde in der Region getroffen. Die im Altarbereich in hellem Lichterglanz erstrahlende Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena war auch wegen ihrer guten Akustik der passende Ort und die stimmungsvolle Kulisse für das Musikevent.

Mitwirkende bei der „feierlichen musikalischen Stunde“ waren Bläsergruppen des Musikvereins Hörenhausen, die Flötenspieler der Grundschule Orsenhausen-Sießen, der Frauendreigesang Schwendi, die Rottumtaler Alphornbläser, der Schulchor der Grundschule Orsenhausen-Sießen, Monika Schoenacker auf ihrer Böhmischen Volksharfe und Klara mit Opa Franz auf den Steirischen Harmonikas. Die adventlichen und weihnachtlichen Gedanken sprach Elfi Weiß.

Die gesamtmusikalische Leitung hatte Musikdirektor Wilfried Thanner, Dirigent des Musikvereins. Er verstand es, in Abstimmung mit den Mitwirkenden eine Programmauswahl zu treffen, die das „alpenländische Flair“ vermittelte. In disziplinierter Reihenfolge musizierten und sangen die Gruppen und Akteure. „Gänsehautfeeling“ herrschte beispielsweise, als Blechbläserduos von der Altarempore musizierten.

Die Idee der Verantwortlichen war, Abwechslung, Vielfalt und Ergänzungen ins Programm zu bringen. So freuten sich die Besucher über neue Instrumente und Gruppen. Ein viele bewegender Höhepunkt war zum Abschluss das gemeinsame Singen und Musizieren des Weihnachtslieds „Süßer die Glocken nie klingen“, das alle Mitwirkenden und Besucher vereinte.

Standing Ovations, rhythmisches Klatschen - wann hat es das in einer Kirche schon gegeben? Es war „für die Raumschaft ein herausragend schöner Abend für alle“, hieß es. Dankesworte von Wolfgang Thanner galten dem Initiator Clemens Schenk und allen Akteuren, „die das musikalische Erlebnis möglich gemacht hatten“.

Es wurde kein Eintrittsgeld erhoben, sondern um Spenden für soziale und wohltätige Zwecke gebeten, deren Erlös je zur Hälfte dem Verein Projekt 36 Kalkutta-Hilfe - Drs. Kölle-Schwendi (Kampf gegen die Infektionskrankheit Tuberkulose in Indien) und der St.-Elisabeth-Stiftung für die Hospize St. Maria Biberach und St. Martinus Kirchbierlingen zugute kommen.

Beim geselligen Ausklang gab es Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Imbiss auf dem Kirchvorplatz. Die Verpflegung übernahm der Elternbeirat und Förderverein der Grundschule Orsenhausen-Sießen, deren Erlös den Schülern zugute kommt. „Einfach wunderbar, die Sießener Weihnacht“, sagte eine zufriedene Besucherin.