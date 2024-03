Erfolgreiches Suppenessen

Rund 120 Gäste haben an der 17. Fastenaktion „Suppenessen“ des Eine-Welt-Ausschusses im katholischen Gemeindehaus Sießen im Wald 3286 Euro gespendet. Dies teilen die Organisatoren in einem Schreiben mit. Das Konzept: Die Gäste genießen selbstgekochte Suppen oder nehmen sie mit nach Hause und unterstützen durch ihre Geldspende bedürftige Kinder. „Mit unserem Suppenessen schauen wir über unseren eigenen Tellerrand. Ich freue mich über die freudigen Gesichter der Besucherinnen und Besucher am Sonntag und für die Kinder in Tansania, die mit diesem Spendengeld an ihrer Zukunft bauen können,“ sagt Helga Thanner für die Organisatoren des Eine-Welt-Ausschusses.

Im Gottesdienst zum Auftakt predigte Pfarrer Martin Ziellenbach über die Tempelreinigung Jesu und wies darauf hin, dass auch jeder Mensch ein Tempel Gottes sei, der immer wieder mal entrümpelt werden wolle. Die Verbindung zur Fastenzeit und zum anschließenden Suppenessen: Wir können den Blick heben auf die Kinder mit Handicaps in Tansania, die wegen körperlicher Behinderung „keinen Wert“ hätten. Mit unserer Spende könnten wir ihnen Würde und Teilhabe ermöglichen.

Der Kirchenchor Orsenhausen umrahmte den Gottesdienst mit neuen geistlichen Liedern. Dirigentin Hedwig Ruf-Hörmann begleitete am Klavier. Gertrud Pleschke am Schlagwerk und Lena Thanner an der Geige bereicherten den Chorgesang.

Ebenfalls im Gottesdienst berichtete Lara Vogel-Modaha aus Großschafhausen in der Seelsorgeeinheit Schwendi vom Förderprojekt. Sie ist die Kontaktperson nach Tansania und hat die Gottesdienstbesucher mitgenommen auf eine Tagesreise nach Tansania. 2018 ist sie für drei Monate selbst in Marahaba vor Ort gewesen und hat im Kindergarten und in der Schule mit den behinderten Kindern gearbeitet. Ohne diese Einrichtungen bekämen die behinderten Kinder keinerlei Förderung. Dieses Projekt ist noch im Aufbau. Ein Schulgebäude konnte mit Unterstützung von „Ein Herz für Kinder“ errichtet werden. Die 3000-Euro-Spendengelder vom Suppenessen werden konkret für eine Mauer eingesetzt, die das Grundstück vor Hyänen und Dieben sichern soll.

Das Suppenangebot reichte von einer afrikanischen Erdnuss-Lauch-Suppe, Karottensuppe oder Linseneintopf über fränkische Käsesuppe bis hin zu selbstgemachten Maultaschen oder Nudelsuppe. Der Verkaufsstand mit in Marahaba, Tansania, genähten Taschen, kleinen Elefanten und den dazugehörenden Bilderbüchern fand große Resonanz. Auch „Eine-Welt-Produkte“ konnten erworben werden.

