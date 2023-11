Sieg im Pokalspiel gegen Sigmaringen

Die beiden Mixed-Mannschaften der SG ErLaBi (Ertingen-Langenenslingen-Binzwangen) sind erfolgreich in die Saison 23/24 gestartet. Die Mannschaften spielen jeweils eine Punktespielrunde sowie eine Staffelübergreifende Pokalrunde aus. Los ging die Saison mit dem Pokalspiel der Mannschaft ErLaBi 1 gegen TB Sigmaringen. In der Mixed-Pokalrunde müssen von den sechs Spielern immer mindestens drei Frauen auf dem Spielfeld sein. Da die Mannschaft von Sigmaringen in einer anderen Staffel spielt, war die Spielstärke des Gegners nicht bekannt, sodass die Mannschaft vor dem Spiel gespannt war, was sie erwartet. Die Mannschaft ErLaBi 1 zeigte ihre Spielstärke und gewann das Spiel gegen Sigmaringen deutlich mit 3 : 0 Sätzen (25:16, 25:10, 25:11).

Die Mannschaft ErLaBi 2 ist ebenfalls eine Runde weitergekommen, da der Gegner nicht zum Spiel angetreten ist.

Beide Mannschaften suchen noch Spieler-/innen. Training ist jeden Mittwoch (außer in den Ferien) in der Kultur-/Sporthalle in Ertingen von 20 bis 22 Uhr. Für Spieler-/innen von 10 bis 14 Jahren wird ein Training am Mittwoch von 19 bis 20 Uhr angeboten. Interessierte können ohne Voranmeldung zum Training kommen.