Siebter Platz für Larissa Mayer vom AMC Biberach

Der vorletzte Lauf der German–Cross–Country–Serie (GCC) fand auf einem für die AMC–Biberach–Fahrerin Larissa Mayer neuen Terrain statt. Der MRSC Mernes hatte seine Motocross–Strecke ergänzt durch Waldpassagen und viele abhängende Kurven im Sand. Bei rund 30 Grad war das Fahren auf der anspruchsvollen Rundstrecke eine enorme körperliche Herausforderung.

Der Start von Larissa in der Klasse XC Woman war sehr gut, sie kam als Dritte weg. Leider musste sie schon in der ersten Runde ein paar schnellere Fahrerinnen vorbei lassen. Nach der ersten Runde war sie auf Platz sieben. Die ersten Runden fielen ihr schwer, da ihr die Strecke nicht vertraut war. Trotz Ablaufen am Vortag, hatte sie den Streckenlauf noch nicht verinnerlicht. Hinzu kam, dass die Strecke aufgrund des heißen Wetters extrem gewässert wurde. Ab der dritten Runde war es dann soweit: Larissa hatte den Streckenverlauf im Griff und fuhr gleichmäßig ihre Runden. Nach etwa einer Stunde wurde ihr dann als Abstand nach vorn 45 Sekunden angezeigt, ihr Abstand nach hinten betrug da schon 2,5 Minuten. Voll motiviert und voller Schwung konnte sie Runde um Runde absolvieren. Erst nach eineinhalb Stunden wurde sie das erste Mal von den schnelleren Mädels überrundet. Sie beendete den Lauf auf dem siebten Platz und steht im Gesamtranking damit auf Rang fünf.

Und wie immer startete Larissa am nächsten Tag in der Klasse XC–Sport 2 zu Trainingszwecken. Der Start nachmittags um 14 Uhr bedeutete schon von vorneweg, dass es unerträglich heiß sein würde. Larissa fand partout keinen Rhythmus und fuhr nach etwa 40 Minuten in die Box, da ihr die Hitze sehr zusetzte. Hinzu kam, dass die Strecke schon gefährlich ausgefahren war, so dass in dem Sandboden zahlreiche Wellen und Kanten waren. So stürzte Larissa dann auch und musste in die Box, da ihr Lenker komplett verbogen war und die Kupplung sich gelöst hatte. Leider konnte nur die Kupplung gerichtet werden, der Lenker konnte nicht repariert werden, da die Lenkeraufnahme verbogen war. Es dauerte eine Weile, bis Larissa sich an das Fahren mit krummem Lenker gewöhnt hatte. In den letzten 30 Minuten fand sie dann doch noch einen akzeptablen Rhythmus, aber als die zwei Stunden Fahrzeit vorbei waren, war sie erleichtert und froh, sich durchgekämpft zu haben. Mit dem erreichten zwölften Platz konnte sie ihre bisher beste Leistung in dieser Klasse erbringen.