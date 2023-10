Sieben Sprachdiplome gehen ans GO

Auch in diesem Jahr konnten wieder Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Ochsenhausen (GO) das so genannte Cambridge-Certificate entgegennehmen. Von September bis Mai lernten die sieben Zehntklässler zusätzlich am Nachmittag. Dabei wurden sie von Heinz Einwiller für die schriftliche und mündliche Prüfung an der Volkshochschule Ulm fit gemacht. Das „First Ceritificate of English“ ist eine beliebte Zusatzqualifikation. Zwei der sieben Schüler erreichten schließlich sogar das Niveau C1. Dies entspricht dem Abiturstandard und ermöglicht ein Hochschulstudium im Ausland in englischer Sprache. „Besonders beachtlich ist, dass die Schülerinnen und Schüler wegen des um einen Monat vorverlegten Prüfungstermins noch an einem zweiten Nachmittag an der Schule blieben ‐ und das jeweils freitags“, betont Englischlehrer Heinz Einwiller.

