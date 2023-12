Sicher mit dem Bus zur Schule!

Zum richtigen Verhalten an der Bushaltestelle und im Bus gehört mehr, als man im ersten Moment meinen könnte. Mit dieser Erkenntnis haben die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen der Geschwister-Scholl-Realschule Riedlingen am 12. und 13. Dezember erfolgreich und sichtlich beeindruckt das Schulbus-Sicherheitstraining absolviert.

Im Rahmen der Kooperation zwischen Schule und polizeilicher Prävention des Polizeipräsidiums Ulm fand auch in diesem Jahr wieder ein Schulbus-Sicherheitstraining für alle 5. Klassen der Geschwister-Scholl-Realschule statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung stellte das Busunternehmen Bendel für zwei Vormittage jeweils einen Bus samt Fahrer unentgeltlich zur Verfügung. Somit konnten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Ulm den Schülerinnen und Schülern direkt vor Ort sehr wirkungsvoll verschiedenste Gefahren demonstrieren und gemeinsam ein korrektes Verhalten im Bus und an der Haltestelle erarbeiten.

Zur Einsicht, dass die weißen Streifen an den Haltestellen wichtige Sicherheitsabstände markieren, gelangten die Kinder durch den Einsatz der blauen Tonne „Dummy“. Diese wurde beim Einlenken des Busses in die Haltestelle eindrucksvoll weggeschleudert. Darüber hinaus konnten neben vielen weiteren Demonstrationen auch Sicherheitsvorrichtungen im Bus kennengelernt werden. So sollte beispielsweise jeder die korrekte Handhabung von Nothammer und Nothahn kennen.

Für die großzügige Bereitstellung des Busses durch das Busunternehmen Bendel sowie für die schülernahe und sehr anschaulich vermittelten Inhalte durch die Polizeibeamten Frau Reißer und Herrn Härle sind alle Beteiligten sehr dankbar und hoffen auf eine nachhaltige Wirkung dieses Trainings.