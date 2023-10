Sicher im Internet unterwegs

Einmal im Monat bieten die Digitalmentoren des Vereins Lebensqualität in Burgrieden Schulungen für Smartphone und Co an. Thema des letzten Treffs war die Sicherheit im Internet. Die zentralen Fragen waren „Auf welche Warnsignale sollte man achten?“ und „Was kann man tun um sich zu schützen?“

Nachdem Susanne Jablonsky die Teilnehmer begrüßt hat, nahm sich Gerd Ruhkopf des Themas „Phishing“ an und wie Betrüger auf vielfältige Weise versuchen, an Passwörter, Kontodaten undsoweiter zu kommen. Stefan Beitner zeigte verschiedene Mails und Textnachrichten mit gefälschten Absendern und wies auf mögliche Alarmsignale hin. Mit einem Phishing-Quiz konnten die Teilnehmer ihr erlerntes Wissen testen. Zum Abschluss widmete sich Silvia Beitner den Themen „Enkeltrick“ und „Schockanrufe“. Wie immer gab es ausreichend Informationsmaterial zu diesen Themen, die von Ministerien, Polizei und anderen Organisationen herausgegeben werden.

Im nächsten Treffen am 13. November, 15 Uhr, im Brunnencafé in Burgrieden, beantworten die Digitalmentor:innen wieder individuelle Fragen und Probleme.