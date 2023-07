SGM Sulmetingen/Griesingen feiert Meisterschaft

Die E–Jugend der SGM Sulmetingen/Griesingen blickt auf eine erfolgreiche Fußballsaison zurück. Acht Trainer betreuten dreißig Spielerinnen und Spieler. Die Spielgemeinschaft nahm mit zwei Teams im Herbst an der Qualifikationsrunde teil. Dabei qualifizierte sich die E–Jugend der SGM Sulmetingen/Griesingen für die Staffel 2 und 3.

Das Team sicherte sich in der Staffel 3 schließlich einen beachtlichen vierten Platz. Extrem spannend bis zum letzten Spieltag gestaltete sich die Staffel 2, in der sich die SGM mit dem TSV Hochdorf ein Kopf an Kopfrennen lieferte. Am letzten Spieltag gelang dem Team im direkten Duell ein verdienter 3:2 Sieg und sicherte sich souverän ohne Punktverlust die Meisterschaft. Bei den anschließenden Turnieren erlangten die Teams der E–Jugend weitere Podestplätze. Mit dem Turniersieg in Betzenweiler wurde die Saison erfolgreich abgerundet.