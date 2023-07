SGM Achstetten ist Meister 2022/2023

Die E1–Jugend der SGM Achstetten krönt eine mega erfolgreiche Saison mit dem Meistertitel in der Staffel 1 und bleibt dabei sogar ungeschlagen. In der Vorrunde konnten alle sieben Spiele gewonnen werden und sensationelle 84 Tore erzielt werden. Durch den ersten Platz in der Qualifikationsstaffel wurde die Mannschaft in der Rückrunde in die Staffel 1 und damit in die stärkste Gruppe mit anderen Vorrundensiegern eingeteilt. Doch auch dort zeigte sich die Extraklasse der Mannschaft. Ein Unentschieden standen acht Siege entgegen, was am Ende die verdiente E–Jugend–Meisterschaft 2022/2023 bedeutete.

Von den insgesamt 174 erzielten Toren, steuerten Luis Mangold 43 Tore, Nick Freudenreich 45 Tore und Moritz Staudacher 46 Tore bei. Die lediglich 19 Gegentore sind das Ergebnis einer tollen Abwehrarbeit um Lukas Böhringer und seinen Torwart Niklas Förster. Bei der anschließenden Meisterfeier durfte die Meister–Mannschaft mit dem WM–Bus durch die Achstetter Straßen fahren und ihren Meisterwimpel voller Stolz präsentieren.

Auch in der Halle das Maß aller Dinge!

Auch das Turnierjahr 2022/2023 war von Erfolg gekrönt. Bei elf teilgenommen Turnieren durfte die Mannschaft achtmal als Turniersieger jubeln. Unter anderem wurden die Hallenturniere in Vöhringen, Laupheim, Ochsenhausen, Sulmetingen, Burgrieden, Schwendi, Hüttisheim sowie das Rasenturnier in Achstetten gewonnen.