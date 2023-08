Seniorenvertreter der Musikvereine treffen sich

Jugendarbeit in Musikvereinen ist überlebensnotwendig und wichtig. Seit einigen Jahren ist im Blasmusikkreisverband (KV) Biberach aber auch die Seniorenarbeit, das Kümmern um die ausgeschiedenen, ehemaligen Musiker, zum Thema geworden. Zu einer Fachtagung trafen sich deshalb 30 Seniorenvertreter von Musikvereinen des KV im Gemeindehaus in Unteressendorf zur Information und zum Austausch. Von den 111 Mitgliedsvereinen des KV haben bisher 72 Vereine einen Seniorenvertreter an den Verband gemeldet.

Bei seiner Einführung stellte KV–Vorsitzender Michael Ziesel zuerst die Struktur und die gewählten Ansprechpartner des Kreisvorstandes, mit deren Tätigkeitsbereichen, vor. „Wir treffen uns heute mit den Seniorenbeauftragten zur jährlichen Information und zum Austausch“, so Ziesel. „Unser Ziel ist es, nicht mehr aktive, ausgeschiedene Musiker im Umfeld der Musikvereine durch die Seniorenbeauftragten zu führen, zu informieren und bei verschiedenen Aktionen mitzunehmen. Die Corona–Zeit hat alle Vereine hart getroffen, jedoch sind diejenigen Vereine mit aktiven Vorstandschaften besser durch diese Zeit gekommen. Dennoch sei die Zahl der aktiv gemeldeten Musiker im KV um etwa 500 auf 9.650 gesunken.“

„Der Seniorenbeauftragte im Musikverein soll Bindeglied zwischen Verein und ehemaligen Musikern sein“, sagte der Seniorenvertreter des KV Walter Meseck in seinem Vortrag. „Durch ihn sollen ehemalige Musiker und passive Mitglieder informiert und besser in ihren Verein eingebunden werden. Das Interesse an der Vereinsarbeit soll damit gestärkt und erhalten bleiben. Der Seniorenvertreter könnte seine Kollegen über die Vereinsarbeit informieren, Ausflüge und Kurse organisieren, die Vereinschronik mit anderen auf dem Laufenden halten und die Organisation zu den Kreisseniorennachmittagen übernehmen. Er könnte einmal im Monat eine Einkehr nach der Probe der aktiven Musiker organisieren, um sich mit diesen über das aktuelle Vereinsleben auszutauschen“, so Walter Meseck. Von Verbandsseite werde die Aufnahme eines gewählten Seniorenvertreters in die Vereinsvorstandschaft empfohlen, der an den Vorstandssitzungen teilnimmt und so umfassend informiert werden. Nach den Vorträgen ergaben sich bei einer regen Diskussion viele Anregungen die von den Verantwortlichen auf– und mitgenommen wurden.