Seniorengemeinschaft Warthausen und Erntedank

Vorstand Franz Hipp konnte im Heggelinhaus viele Senioren zu diesem Vortrag begrüßen. In einem Film wurde die Aussaat und Ernte, wie es in den 50er und 60er Jahren noch war, bildlich dargestellt. Das Getreide wurde von den Bauern von Hand mit der Sense gemäht. Anschließend wurde dies zu Getreidegarben zusammen- gebunden und aufgestellt. Nach dem Trocknen wurde die Ernte mit dem Pferdegespann heimgefahren. Es gab noch nicht die großen Mähdrescher und Traktoren wie heute. Alles wurde in mühevoller Arbeit geerntet. Im Winter wurde dann das Getreide mit Dreschschlegeln gemahlen, beziehungsweise haben die Kühe das Getreide zu grobem Mehl gestampft. Mit dem Mehl wurde dann in großen Zubern der Teig für das Brot von Hand angesetzt. Im vorgeheizten Backhäuschen wurde anschließend in größeren Mengen gebacken. Auch das Aufsammeln von Äpfeln und Birnen war im Herbst die Arbeit der Bauern. Das gesammelte Obst wurde in der Mosterei zu Saft und Most gepresst, der im Winter dann verzehrt wurde.

Die Ernte war jahrtausendelang der Höhepunkt des Jahres. Denn von ihr hing das Überleben ab. Bei einer reichen Ernte war die Freude entsprechend groß. Alle atmeten auf, und es war Zeit zu feiern und sich für den Segen von oben zu bedanken. Neben Altarschmuck aus Feldfrüchten und Obst ist die Erntekrone ein wichtiges Symbol für Erntedank. Vor allem in ländlichen Gemeinden ist es bis heute üblich, aus Getreideähren eine Erntekrone zu binden und sie entweder auf dem Dorfplatz oder in der Kirche aufzustellen. Das berühmteste Erntefest, das heute noch Tausende Besucher anlockt, ist der Cannstatter Wasen Ende September: Als nach einer komplett ausgefallenen Ernte und dem schrecklichen Hungerwinter von 1816 die Ernte des Folgejahres wieder besser ausfiel, stiftete der damalige württembergische König Wilhelm I. mit seiner russischen Frau Katharina ein Landwirtschaftsfest, auf dem die Bauern ihre Waren und Tiere präsentieren konnten. Wenn man gesehen hat, wie mühsam die Erntearbeit früher war, geht man respektvoller mit Lebensmittel um.

Die Senioren konnten sich noch genau an diese Art von Ernte erinnern und bedankten sich beim Vorstand Franz Hipp für den gelungenen Nachmittag.