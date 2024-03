Seniorengemeinschaft Warthausen auf Englandreise

Vorstand Franz Hipp konnte im gut besuchten Heggelinhaus bei Kaffee, Fasnetsküchle und Kuchen die Senioren auf einen interessanten Bildernachmittag einstimmen. Pfarrer Reutlinger und drei Amtskollegen waren im Sommer 2023 in England und Wales im Urlaub. Dabei wurden zahlreiche Bilder von den Eindrücken der Landschaft und Burgen sowie Kirchen gemacht.

Amtskollege Hermann Ehrensperger hat den Bildervortrag auf humorvolle Art den Senioren dargestellt. England, die Heimat von Shakespeare und den Beatles, ist Teil der britischen Inseln und grenzt an Schottland und Wales. Die Landeshauptstadt London liegt an der Themse. Sie ist Sitz des Parlaments und beherbergt Big Ben und den Tower of London. Die multikulturelle moderne Metropole ist auch ein wichtiges Kunst- und Geschäftszentrum. Weitere Großstädte sind Manchester, Birmingham, Liverpool und die Universitätszentren Oxford und Cambridge. Schlösser und Burgen, saftige Weiden, aufregende Städte: Wales und England vereint vieles. Aber dennoch hat jedes Land seine ganz eigenen Charakterzüge. Es war ein sehr kurzweiliger und gut vorgetragener Vortrag vom Urlaub der Pfarrer. Franz Hipp bedankte sich bei den Priestern mit einem Vesperkorb.