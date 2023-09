Seniorenausflug der Gemeinde Dürmentingen

Mit fast hundert Teilnehmern startete die Gemeinde Dürmentingen am 30. August zur Seniorenausfahrt an den schönen Bodensee, der auch dieses Jahr vom Wohlfahrt und Krankenpflegeverein finanziell mit unterstützt wurde.

Erstes Ziel war das Kloster Hegne in Allensbach–Hegne. Nach einer kurzen Kaffeepause mit Butterbrezel im Hotel St. Elisabeth, dem modernen Urlaubs– und Tagungshotel des Klosters Hegne, wurden die Ausflügler von Schwester Therese abgeholt und erlebten, aufgeteilt in fünf Gruppen, fünf unterschiedliche Führungen. Die Senioren erfuhren auf diese Weise viel über das Wirken der Kreuzschwestern und des Klosters Hegne. Besonders der Besuch in der Krypta der seligen Schwester Ulrika Nitsch berührte die Seniorengruppe. Zum Abschluss traf man sich in der schönen Klosterkirche, um mit Pfarrer Leonard und den Kreuzschwestern gemeinsam eine Pilgermesse zu feiern.

Nach der Messe wurde es Zeit, sich dem zweiten Reiseziel des Tages, der Insel Reichenau, zu widmen. Zum leckeren Mittagessen ging es ins Hotel „Mein Inselglück“ mit herrlicher Aussicht auf die prächtige Landschaft.

Nach dieser kulinarischen Pause konnte nun auch wieder ein bisschen Kultur eingenommen werden. Zwei Reiseführerinnen kamen an Bord der Busse und entführte die Reisegruppe mit einer Rundfahrt über die Insel in die Geschichte des Wein– und Gemüsebaus sowie der ehemaligen Klosterkirche der Benediktinerabtei, dem heutigen Münster St. Maria und Markus. Die wechselvolle Geschichte der Insel Reichenau, die ja nicht umsonst zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, wurde den Senioren mit sehr viel Humor, einer Prise Schalk aber eindrucksvoller Professionalität übermittelt.

Der Höhepunkt der Führung war, zweifelsohne, die wunderschöne Aussicht vom höchsten Punkt der Insel — der Hochwart. Hier liegt einem die ganze Insel zu Füßen: die Kirchen, die Gemüsefelder, die in der Sonne gleißenden Gewächshäuser und die Weinberge. Das hier dann noch ein Gässchen Reichenauer Weißwein gereicht wurde, rundete das Erlebnis perfekt ab.

Nach zwei sehr kurzweiligen, informativen und humorvollen Stunden fand man sich wieder im Inselglück zu Kaffee und Kuchen ein.

Nun gab es genügend Zeit, um das Erlebte miteinander auszutauschen. Man war sich einig, dass dieser Ausflug so schnell nicht vergessen wird. Und immer wieder war zu hören „Da muss ich wieder mal hin“.