Seelsorger mit Herz, Hand und Humor

Vor genau zehn Jahren trat Jürgen Sauter sein Priesteramt in der Seelsorgeeinheit „Heimat Bischof Sproll“ an. Zum Jubiläum hatte der Gemeinsame Ausschuss der Seelsorgeeinheit in die Ummendorfer Pfarrkirche eingeladen. Zu Beginn wurde bei diesem Anlass auch der Gemeindeassistent Sebastian Mayr öffentlich begrüßt. Er stellte sich und seinen Werdegang vor und betonte, er freue sich auf seine Aufgabe.

Den feierlichen Charakter des Gottesdienstes unterstrich die Messe bréve Nr. 7 von Charles Gounod durch den Ummendorfer Kirchenchor unter der Leitung von Aline Ehrig-Metz. In seiner Predigt über das Gleichnis vom Weinbergbesitzer und dessen Söhnen führte Sauter aus, dass Gott die Arbeit in seinem Weinberg nicht allein tun wolle, sondern jeden immer wieder aufrufe, sich einzubringen. Mit Sauters Lieblingslied, dem vierstimmigen „Wäre Gesanges voll unser Mund“, klang die Messe aus.

Als Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses der fünf Teilgemeinden blickte Isolde Wiest anschließend auf die 10 Jahre zurück, die dank des Pastoralteams mit Diakon, Pastoraleferentin und Penionären anfangs einfacher waren. Danach musste der Geistliche sich mehr und mehr als „Einzelkämpfer“ den zunehmenden und harten Belastungen sowie den inhaltlichen und strukturellen Veränderungen in der Gesamtkirche und der Seelsorgeeinheit stellen. Besonders hart war die Corona-Pandemie mit ihren Gottesdienstverboten und den unzähligen Vorschriften.

Isolde Wiest entwarf das Bild eines vorurteilslosen Seelsorgers mit stets positiver Ausstrahlung, der für jeden ein offenes Ohr habe. Beeindruckend seien seine oft frei gehaltenen Predigten, bei denen häufig auch sein Humor zum Tragen komme. Sein unglaubliches Allgemeinwissen erstaune immer wieder. Es beschränke sich keineswegs auf Philosophie und Geschichte, sondern umfasse genauso technische und handwerkliche Kenntnisse. Das sei ihm bei seiner Aufgabe als Bauherr entgegengekommen, standen doch Orgelrenovierungen, neue Kirchendächer und andere Außenrenovationen oder Umbauten an. Dabei legte er selbst oft genug Hand an oder betätigte sich als LKW-Fahrer.

Als kleines Dankeschön überreichte die Vorsitzende einen Apfelbaumsetzling, für den sich wohl im Pfarrgarten ein Plätzchen finden lasse. Sebastian Mayr erhielt einen symbolträchtigen Blumenstrauß. Das Geschenk der Ministranten für den Modelleisenbahnfan Sauter war eine Öchslefahrt.