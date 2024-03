Seelsorgeeinheit Langenenslingen feiert Ehrenamtsfest

Ein besonderes Dankeschön erhielten alle in der Seelsorgeeinheit Langenenslingen ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen Frauen und Männer am ersten Samstag im März. Die schon mit der Weihnachtspost ausgesprochene Einladung, hatte eine voll besetzte Gemeindehalle in Langenenslingen zur Folge, bei der sich die kirchlich Aktiven aus Egelfingen, Billafingen, Emerfeld, Wilflingen, Friedingen, Dürrenwaldstetten und Ittenhausen, sowie Andelfingen und natürlich der Hauptgemeinde Langenenslingen trafen.

Unter dem Motto „Lachen ist gesund“ begrüßte die Vorsitzende aller Kirchengemeinderäte, Cornelia Metzger aus Egelfingen, die Gäste mit dankenden Worten und leitetet zu dem Kabarettisten Eberhard Sorg über, der für das „Lachen“ an dem heutigen Abend zuständig zeichnete. So hörten die Zuschauer Auszüge aus dem langjährigen Programm des Stuttgarter Schwaben, der mit Kuttereimer und Besen bewaffnet der Vorsitzende im Kehrwochenverein ist. Als Mitautor des bekannten Duos „Hannes und der Bürgermeister“ hatte der Redner einige schwäbische Eigenheiten auf Lager und gab sogar einen Schwabenrap zum Besten. Nach dem mit echten Gegebenheiten und Witzen gespickten Auftritt, sprach Pfarrer Gegoe die Schlussworte des Abends. Mit gewählten Worten ließ er die Zuhörer spüren, wie wichtig ihr Tun gerade in der heutigen Zeit für die Kirche ist und bedankte sich aufs Herzlichste. Im Nachklang fand bei leckerem Partygebäck und Getränken ein gemütliches Beisammensein statt, bei dem sich KGR-Mitglieder, Organisten, Wortgottesfeierleiter, Musiker, Mesner, Verantwortliche für Blumenteppiche und viele mehr in gewinnbringenden Gesprächen finden konnten.