Seekirch

Seekircher Modellflieger laden zum Saisonabschluss

Seekirch / Lesedauer: 1 min

Die Modelfliegerszene trifft sich am 3. Oktober wieder auf dem Modelflugplatz bei Seekirch. (Foto: Klaus Weiss )

Noch einmal will die Seekircher Modellfliegerggruppe (MFG) zum Abschluss der Flugsaison beim Flugtag am Hochbehälter in Seekirch Modellflugbegeisterte und solche, die es vielleicht werden wollen, einladen. Am 3.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 11:19 Von: sz