Seeben und Tajasteig im Angesicht der Zugspitze

Sieben Bergsteiger/innen machten sich am 18. August auf den Weg zum Parkplatz der Erwalder Almbahn. Hier begann dann der Aufstieg zum Seebensteig. Erst mäßig, dann steiler ging es in circa 40 Minuten zum Fuß der Seebenwände. Durch diese führt der Steig mit seiner Schwierigkeit D/E entlang eines Wasserfalles gute 200 Hm hinauf auf eine Terrasse. Der Durchstieg forderte von den Teilnehmern all ihr Kletterkönnen und kräftiges Zupacken. Entsprechend notwendig war eine ausgiebige Pause auf der Almterrasse. Nun erfolgte am Seebensee vorbei der Aufstieg zur Coburger Hütte auf 1.920 m. Nach einem gemütlichen Abend und sehr guter Verpflegung und Hilfestellung durch das Personal der Hütte machten sich fünf Teilnehmer an den Aufstieg zur Tajakante. Eine Teilnehmerin hatte sich das Knie am Vortag überstrapaziert und stieg tagsüber gemütlich in Begleitung zur Bahn ab. Der Tajasteig führt über 650 Hm im Schwierigkeitsgrad C/D über den Westgrad auf den Vorderen Tajakopf mit 2.450 m. Dieser Steig war zwar leichter aber durch seine Länge glich sich dies wieder aus. Wir wurden dafür durch eine sich bei jedem Meter Höhengewinn verändernde Sicht bei bestem Tourenwetter belohnt. Der Abstieg erfolgte dann auf dem Normalweg wieder zurück zur Coburger Hütte. Während des Abstiegs konnten wir noch einen massiven Bergsturz vom Drachenkopf beobachten, der aber keinen weiteren Schaden anrichtete obwohl durch die Sturzbahn des Schuttes ein Weg führt. Auf der Coburger Hütte wurde dann nochmals Flüssigkeit nachgetankt und das zurückgelassene Gepäck aufgenommen um dann die letzten 1.000 Hm am Seebensee vorbei und über die Hohen Gänge durch einen anderen Teil der Seebenwände hinunter zum Parkplatz zu steigen. An der Talstation trafen dann alle wieder zusammen und traten gemeinschaftlich die Heimfahrt an. Der Dank gilt allen Teilnehmern für die gegenseitige Hilfe und ihr kameradschaftliches Verhalten. So werden Bergtouren zu einem unvergessenen Erlebnis.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.