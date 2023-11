Sechster Riedlinger Misselauf

Bereits zum sechsten. Mal veranstaltete der TSV Riedlingen den Laufwettbewerb, der landschaftlich reizvoll entlang der Donau und durch die Mißmahlschen Anlagen führt. Über 120 TeilnehmerInnen ‐ von Jung bis Alt, von Top-Athlet bis Hobbyläufer ‐ nahmen auch in diesem Jahr wieder teil und gingen bei herrlichem Herbstwetter auf die verschiedenen Laufstrecken.

Der TSV Riedlingen war bei allen Wettbewerben stark vertreten und konnte sich bei der anschließenden Siegerehrung im Sportheim über zahlreiche Plätze auf dem Siegerpodest freuen: Bei den Kindern, die eine 900 m lange Strecke auf dem Donaudamm mit Wendepunkt zuzurücklegten, konnten Mara und Luna Banzhaf ihre Altersklassen jeweils gewinnen. Auch Magdalena Fisel, Greta Schreijäg und Thea Münst schafften es auf das Siegertreppchen. Beim Jugendlauf über 1800 m siegte Frida Laupheimer in ihrer Wertungsklasse. Jana Sagasser und Josefine Göldner belegten jeweils dritte Plätze. Bei den Aktiven standen zwei Distanzen zur Auswahl: Bei der Mittelstrecke waren dabei 4,5 km zu absolvieren. Hier konnten Benjamin Fuchs, Julia Seidel und Pauline Boullé ihre Wertungsklassen jeweils für sich entscheiden. Claudia Müller kam in ihrer Altersklasse auf Platz zwei. Den Hauptlauf über rund 8,3 km dominierten die Riedlinger TSV-Athleten klar und eindeutig: Bei den Frauen konnte Barbara Beck ihre starke Form unter Beweis stellen. Nach 36:46 min kam sie als erste Frau ins Ziel. Bei den Männern entschied Jonas Haiss das Rennen klar für sich und siegte mit 27:26 min vor Stefan Spöcker als Zweitplatziertem. Weitere Podestplätze in den Wertungsklassen sicherten sich Nils Laub, Jana Müller, Rainer Ernst sowie Renate David.

Thorsten Banzhaf, Abteilungsleiter der Riedlinger Leichtathleten, zeigte sich sehr zufrieden mit der Durchführung des Misselaufs. Zusammen mit zahlreichen Helferinnen und Helfern aus den Reihen des TSV konnten Organisation und Ablauf reibungslos sichergestellt werden. Dies ermöglichte es vor allem auch den vielen Kindern, sich in einem kleinen sportlichen Wettkampf zu messen, aber auch einfach Freude an der Bewegung zu spüren.