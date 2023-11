SDW BC beim Christkindesmarkt Riedlingen

Am Christkindlesmarkt, am Samstag 9.12.2023 in Riedlingen, wird die SDW BC wieder mit ihrem Marktstand sein. Dort wird die eigens für die SDW BC hergestellte Wildwurst verkauft. Sie hat einen Wildbretanteil von 60 % und ist daher sehr schmackhaft. Dass dies so ist, zeigt der feste Käuferkreis, der den SDW BC Stand an den beiden großen Märkten in Riedlingen regelmäßig besucht. Der Stand ist an der Langestraße. Die SDW BC lädt zum regen Besuch ein.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.