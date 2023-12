Schwimmteam zufrieden mit Resultaten in Hannover

Am ersten Dezemberwochenende fanden die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Hannover statt, an der auch einige Laupheimer dank erreichter Pflichtzeiten teilnehmen durften.

Bei den Herren starteten Patrick Seidler und Fabian Friedl, beide Altersklasse (AK) 25, ebenso Holger Fomm (AK50), sowie Andreas Bayer und Joachim Birk (beide AK55).

Patrick startete über die 50m Freistil und schlug nach guten 28,13 sec an. Fabian nahm an den 200m Freistil teil, konnte dort seine angemeldete Zeit deutlich unterbieten und beendete sein Rennen mit 2:16,14 min. Ebenso startete er über die 100m Schmetterling und schwamm dort eine hervorragende Zeit (1:06,30 min). Holger entschied sich für die 100m Lagen und die 50m Brust. Bei ersterem schlug er nach einer Zeit von 1:20,08 min am Beckenrand an und die 50m beendete er nach 36,98 sec. Andreas nahm an den 50m Freistil teil und konnte dieses Rennen nach 28,57 sec beenden. Über die 100m Lagen konnte er sich gegen seinen Teamkollegen Joachim durchsetzen und verbesserte sich zusätzlich (1:16,84 min). Ebenso wurde Andi im kleinen Mehrkampf gewertet. Hierbei konnte er sich in der AK55 den 7. Platz sichern (3030 Punkte). Joachim startete über die 100m Brust mit einer Zeit von 1:22,90 und beendete die 100m Freistil mit einer Zeit von 1:07,30 min.

Auch insgesamt drei Staffeln konnten die Laupheimer aufbieten. Die Herren starteten über 4x50m Freistil und 4x50m Lagen beides mal AK160+. Die Freistil-Staffel beendete ihr Rennen nach 1:53,65 min und konnten so den 8. Platz erreichen. Bei den Lagen waren sie nicht ganz so erfolgreich; Platz 10, mit einer trotz allem respektablen Zeit von 2:08,61 min. Mit den zwei teilnehmenden Damen konnte auch eine Mixed Staffel geschwommen werden. Hier traten sie über die 4x50m Lagen AK120+ an, unterboten ihre Meldezeit deutlich und schlugen nach 2:14,62 min am Beckenrand an.

Bei den Damen starteten Jana Scheffold und Miriam Warken (beide AK20). Jana verbesserte über die 50m Freistil ihre Bestzeit um ein Zehntel (29,80 sec). Auch nahm sie an den 200m Freistil teil und beendete mit einer hervorragenden Zeit von 2:29,95 min ihr Rennen. Miriam schwamm 50m Rücken, wo sich sie eine neue Bestzeit erreichen konnte (36,36 sec). Auch über die 50m Freistil startete sie (31,97 sec).

Alles in allem war es ein schönes langes Wochenende in der niedersächsischen Landeshauptstadt.