Schwimmer des TSV Laupheim in Nellingen am Start

Am ersten Wochenende im März fand wieder das alljährliche Schwimmfest um die DAT-Pokale in Nellingen statt, an dem auch die Schwimmer/nnen des TSV-Laupheim teilnahmen.

Bei den Männern starteten Max Endler (2014), Lukas Zänker und Lucas Möckel beide Jahrgang 2011 und Niclas Möckel (2009).

Max startete über die 100m und 200m Brust. Bei beiden Strecken konnte er sich jeweils um mehr als 20 Sekunden verbessern und sicherte sich Plätze auf dem Siegertreppchen. Die 100m beendete er nach 02:00,93 min und sicherte sich den zweiten Platz. Über die 200m konnte er sogar den ersten Platz erreichen mit einer Zeit von 04:18,66 min.

Lukas Zänker konnte über die 100m Schmetterling auch den ersten Platz erreichen. Hier verbesserte er sich über 20 Sekunden und schlug nach einer Zeit von 01:57,66 min an. Auch über die 200m Freistil schaffte er es auf das Treppchen, sicherte sich den dritten Platz, verbesserte sich um 10 Sekunden und beendete das Rennen nach 02:57,57 min.

Lucas Möckel schwamm die 100m Freistil, konnte sich auch deutlich verbessern und schlug nach 01:34,58 min am Beckenrand an. Auch startete er über die 50m Brust, konnte sich auch hier um 4 Sekunden verbessern (51,50 sec).

Niclas schwamm die 50m und 100m Freistil. Beides mal konnte er sich verbessern. Die 50m beendete er nach 34,05 sec und die 100m nach 01:22,69 min.

Bei den Damen starteten Jonna Isser (2009), Ann-Kathrin Schmucker (2008) und Jana Scheffold (2003).

Jonna entschied sich für die 100m Rücken und Brust. Auf beiden Strecken konnte sie sich verbessern und schlug in Rücken nach 1:45,41 min am Beckenrand an und in Brust nach 1:53,23 min.

Ann-Kathrin schwamm über die 50m Brust, konnte sich hier den dritten Platz sichern und verbesserte sich deutlich (45,81 sec). Über die 100m Freistil verbesserte sie sich ebenso und konnte das Rennen nach 1:15,81 min beenden.

Jana startete über die 100m Lagen und Schmetterling. Über die 100m Lagen konnte sich sich um 1 Sekunde verbessern und beendete ihr Rennen nach 1:16,39 min und konnte sich den ersten Platz sichern. Das bedeutete auch einen neuen Vereinsrekord. Erneut den ersten Platz erreichte sie über sie 100m Schmetterling (1:15,81 min).