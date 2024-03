Schwimmer des TSV Laupheim am Start

An den zwei vergangenen Wochenenden starteten die Schwimmer des TSV Laupheim wieder bei zwei Wettkämpfen. Am 9. und 10. März bei dem Internationalen Schwimmfest der Stadtwerke Heidenheim und am 16. März bei den Württembergischen Masters-Meisterschaften in Stuttgart.

In Heidenheim starteten Lukas Zänker (2011) und Jonna Isser (2009) auf der langen 50m-Bahn. Lukas schwamm die 100m Freistil und konnte sich hier um ganze 5 Sekunden verbessern und beendete sein Rennen mit einer Zeit von 1:23,19. Auch startete er über die 50m Schmetterling und verbesserte sich hier sogar um 11 Sekunden (00:45,60).

Jonna schwamm die 50m Rücken, konnte sich um 4 Sekunden verbessern und schlug nach einer Zeit von 00:46,87 am Beckenrand an. Über die 50m Brust konnte sie sich ebenso verbessern, um 3 Sekunden (00:52,03).

In Stuttgart starteten Jana Scheffold AK20 und Matthias Kugelmann AK40.

Jana startete über die 50m Schmetterling, schwamm hier eine Zeit von 00:31,52, verbesserte sich um eine halbe Sekunde, konnte sich den ersten Platz sichern und wurde somit württembergische Meisterin in ihrer Altersklasse. Außerdem verbesserte sie dabei auch ihren eigenen Vereinsrekord. Über die 50m Rücken konnte sie sich ebenso verbessern und schaffte hier den zweiten Platz (00:37,87).

Matthias startete ebenso über die 50m Schmetterling und konnte sich mit einer Zeit von 00:34,04 den zweiten Platz sichern. Außerdem schwamm er noch 50m und 100m Brust, sowie 100m Lagen. Die Masters-Gruppe freut sich nun schon auf das Masters-meeting in Villingen am 6. April.