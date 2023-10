Schwierige Abfahrt als persönliche Mutprobe

Beim vorletzten Lauf des ADAC-CC-Enduro-Cup Süd im Grenis (Amtzell) ging es für Larissa Mayer vom AMC Biberach vor allem darum, ihren dritten Platz in der Meisterschaft zu halten. Mit einem 4. Platz in der Damenwertung ist ihr das auch gelungen.

Mit spontan neuer Teamkollegin Silvia Schek startete Larissa am Samstag beim 4h-Enduro. Die Strecke war durch den Regen in der Nacht zuvor zwar schlammig und nass aber Larissa kam recht gut durch die erste Runde. Die Strecke war allerdings sehr schnell ausgefahren, wellig und rillig, wodurch viel Kraft und Konzentration gefordert war. Um genügend Kraftreserven zu haben, wechselten sie immer nach zwei Runden. Silvia und Larissa kämpften mit einem anderen Damenteam um den Sieg. Vier Stunden lang waren die Teams abwechselnd vorne. Die Strecke wurde von Runde zu Runde gefährlicher, da vor allem an den Abfahrten senkrechte Kanten herausgefahren wurden. Leider stürzte Larissa in ihren letzten Runden gleich zweimal, einmal hat sie sich an einem Baum festgefahren, das zweite Mal fiel sie eine sehr ausgefahrene Abfahrt hinunter. So wurde es Platz zwei, worüber die beiden aber sehr stolz sind angesichts der Widrigkeiten der Strecke. Spaß hatten sie auf jeden Fall dabei.

Am Sonntag ging es für Larissa um ihren 3. Platz in der Meisterschaft. Der Fahrtag zuvor lag ihr allerdings noch in den Knochen und so kam sie nur als sechste weg, konnte aber gleich nach den ersten drei Kurven zwei Fahrerinnen überholen und fuhr dann ihr Rennen. Da die Strecke sehr weitläufig war, sah sie dann niemanden mehr aus ihrer Klasse. Schon vom Start weg war ihr klar, dass sie mit den schnelleren Fahrerinnen nicht würde mithalten können. Larissa entschied sich, auf Sicherheit zu fahren, um am Ende das Ziel auch zu erreichen. Eine enge gefährliche Durchfahrt vom Vortag war nicht mehr Teil der Strecke, aber eine schwierige Abfahrt im Wald war immer noch drin. Runde um Runde musste sie ihren Mut zusammennehmen, um diese Abfahrt zu bewältigen. In der letzten Runde bekam sie dann auch noch einen Kick aufs Hinterrad, wodurch sie fast auf einen Baum gefahren wäre, da die Kräfte schon verschwindend gering waren. Nach zwei Stunden war Larissa komplett erledigt, aber froh unfallfrei durchgekommen zu sein. Mit dem erreichten 4. Platz hat sie ihr Tagesziel erreicht, den dritten Meisterschaftsplatz halten zu können.