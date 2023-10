Schwendier Jugend bei den Bezirksmeisterschaften erfolgreich

Am 3. Oktober fanden in Schwendi die Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend statt. In den Klassen Mädchen und Jungen U11, U13, U15 und U19 nahmen knapp über 120 Jugendliche an den Meisterschaften teil. Neben den Einzelwettbewerben wurden auch Doppel- und Mixed-Wettbewerbe ausgespielt. Für Schwendi gingen insgesamt 17 Spielerinnen und Spieler an den Start.

Besonders erfolgreich war der Turnierverlauf für Silas Schneider (Jungen U11), der gegen seinen Teamkollegen Matti Schick im Finale den Bezirksmeistertitel holen konnte. Außerdem gewann Smilla Brehm zusammen mit Adrian Kling (TSV Rot a. d. Rot) den Mixed U15 Titel.

Die Jugend aus Schwendi macht es sich auch in den anderen Spielklassen auf den Podiumsplätzen bequem.

Patricia Stetter (Mädchen U13) verlor im Finale gegen Anna Föhr (SV Ringschnait) und freut sich über einen starken zweiten Platz. In der Klasse Mädchen U13 Doppel erreichten Lea Braig und Anna Ritivoi den dritten Platz.

Bei den Mädchen U19 Doppel spielten sich Elina Schlüter und Lena Sachsenmaier (TSV Rot a. d. Rot) bis ins Finale, kamen aber über ein 0:3 gegen Laura Wohnhaas und Linda Wohnhaas (SV Steinhausen-Rottum) nicht hinaus und belegten somit den zweiten Platz.

Ebenfalls den zweiten Platz belegten Julian Braig und Linus Rodi in der Klasse Jungen U13 Doppel, wobei sie im Finale gegen Tilo Armbruster und Konstantin Kopp (TSV Laupheim) mit 0:3 unterlagen.

Der SF Schwendi Tischtennis bedankt sich bei allen Spielern und Helfern, die dazu beigetragen haben, dass das Turnier ein voller Erfolg wurde.