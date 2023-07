Zwei Autos stoßen zusammen

Ein Autofahrer missachtete am Donnerstag, 27. Juli, bei Schwendi die Vorfahrt eines anderen Wagens und stieß mit diesem zusammen. Das teilt die Polizei mit.

Kurz vor 15 Uhr war ein 62–Jähriger mit seinem Auto auf der Straße von Bußmannshausen in Richtung Orsenhausen unterwegs. Der Autofahrer wollte nach links auf die Landstraße 259 in Richtung Burgrieden abbiegen. An der Einmündung achtete er nicht auf eine 42–Jährige mit ihrem Auto. Die kam von rechts und war in Richtung Bußmannshausen unterwegs. Die 42–Jährige hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Bei dem Aufprall wurde die 42–Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst bracht die Frau in eine Klinik. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.