Zeuge entdeckt entsorgten Müll bei Schwendi

Ein Zeuge meldte am vergangenen gegen 17.45 Uhr der Polizei Müllablagerungen auf einem Waldparkplatz. Der Müll wurde laut Polizeibericht an der Landstraße zwischen Hörenhausen und Dietenheim illegal entsorgt. Die Beamten konnten vor Ort diversen Bauschutt und Hausmüll feststellen. Hinweise zu den Verursachern gibt es derzeit nicht. Auch muss noch ermittelt werden, wann oder in welchem Zeitraum die Entsorgung erfolgte. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise unter der Telefonnummer 07392/96300 geben können.Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art laut Polizei nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.