Wieder Seniorennachmittag in Schwendi

Die Katholische. Erwachsenenbildung Schwendi lädt Seniorinnen und Senioren zu einem Seniorennachmittag mit Mittagessen ein. Die Senioren aus Schwendi und Umgebung treffen sich dazu am Mittwoch, 8. November, um 12 Uhr im Foyer der Sporthalle in Schwendi. Ab 14 Uhr unterhält die bekannte Mundartautorin Marlies Grötzinger aus Burgrieden. Augenzwinkernd erzählt Sie von den „Mödela und Mucka“ der Schwaben und unterhält uns Senioren mit humorvollen schwäbischen Gedichten und Geschichten aus ihrer Feder, heißt es in der Pressemitteilung. Anschließend gibt es Kaffee und Gebäck. Eine telefonische Anmeldung ist bis Samstag, 4. November, zur besseren Planung möglich bei Marietta Linder, Telefon. 07353 3263, oder Claudia Rohr Telefon, 07353 988733. Neue Besucher sind wie immer auch herzlich willkommen.