WFV-Pokalspiel gegen Ulm: Schwendi will sich bestmöglich verkaufen

Der Fußball-Bezirksligist SF Schwendi steht vor der Partie gegen den hochklassigsten Gegner in der Vereinsgeschichte. Im Achtelfinale des WFV-Pokals treffen die Sportfreunde auf den Drittligisten SSV Ulm 1846. Die Partie auf dem Sportgelände in Schwendi wird am Mittwoch um 14 Uhr angepfiffen. Rund 2000 Tickets sind nach SF-Angaben im Vorfeld verkauft worden.

Erstmals gegen Profis

„Der Liga-Alltag hat für uns ganz klare Priorität, da wollen wir am Ende unter den Top fünf stehen. Die Partie gegen Ulm ist für uns ein Bonusspiel“, sagt Schwendis Chefcoach Sven Biberacher. „Es ist schon ein großer Erfolg, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Es ist das erste Mal, dass Schwendi im WFV-Pokal-Achtelfinale steht.“ Auf dem Weg dahin hatten die Sportfreunde zwei Landesligisten, den SV Hohentengen (1:0) und den SV Baindt (3:1), ausgeschaltet.

Jetzt steht mit Ulm ein echtes Highlight an. Sven Biberacher

In der Bezirksliga landete Schwendi am vergangenen Sonntag einen Auswärtssieg beim SV Baustetten (2:0). Dadurch stehen die Sportfreunde aktuell auf Tabellenplatz fünf (11 Spiele/24:22 Tore/17 Punkte).

Größtes Spiel der Karriere

„Jetzt steht mit Ulm ein echtes Highlight an. Die Vorfreude auf die Partie ist riesig, alle fiebern der Partie entgegen. Das Spiel ist Gesprächsthema Nummer eins in der Mannschaft seit der Auslosung“, so Biberacher.

„Es ist toll, sich mit Profis messen zu können. Für die Mannschaft und mich als Trainer ist es das größte Spiel der Karriere und für die Sportfreunde der Vereinsgeschichte.“

Biberacher lobt Ulmer

Für die SF Schwendi werde die Partie eine verdammt schwere Aufgabe. „Ich habe mir die Ulmer in dieser Saison einmal angeschaut gegen 1860 München, da hat der SSV mit 1:0 gewonnen. Da hat Ulm eine sehr gute Defensivarbeit geleistet und teilweise sehr gute Offensivaktionen gehabt“, sagt der SFS-Coach. „Ulm ist auf allen Positionen gut und ausgeglichen besetzt. Die Ulmer machen einen tollen Job als Aufsteiger in der Dritten Liga und ich wünsche dem SSV, dass es so weitergeht.“

Am vergangenen Samstag unterlagen die Ulmer im Heimspiel, in dem sich Lucas Röser bei einem Kopfballduell eine starke Gehirnerschütterung und eine Verstauchung der Halswirbelsäule zuzog, gegen den Halleschen FC mit 2:3. Dennoch steht das Team von Trainer Thomas Wörle in der Tabelle nach 13 Spielen mit 23 Punkten (21:18 Tore) weiter auf Aufstiegsrelegationsplatz drei.

Klare Rollenverteilung

Die Rollenverteilung für das WFV-Pokalspiel am Mittwoch ist klar. „Es sind fünf Ligen Unterschied zwischen beiden Teams. Wir sind der klare Außenseiter. Nichtsdestotrotz wollen wir uns bestmöglich verkaufen“, so Biberacher. Der 45-Jährige hält eine Überraschung für unwahrscheinlich, schließt sie aber nicht vollends aus.

Unser Ziel ist es, die Null möglichst lange zu halten. Wir können aus dem Spiel sicher viel mitnehmen und daraus lernen. Sven Biberacher

Der Pokal habe seine eigenen Gesetze und der David habe schon mal gegen den Goliath gewonnen. „Wir werden versuchen, in der Defensive kompakt zu stehen, um dem Gegner möglichst wenig Räume zu lassen. Nach vorn wollen wir versuchen, Nadelstiche zu setzen“, erläutert der SFS-Coach.

„Unser Ziel ist es, die Null möglichst lange zu halten. Wir können aus dem Spiel sicher viel mitnehmen und daraus lernen. Darauf freue ich mich als Trainer mit am meisten.“ Mit der großen Kulisse dürfte seine Mannschaft klarkommen, da man da schon Erfahrung gesammelt habe beim Bezirkspokalsieg vor 1500 Zuschauern in Burgrieden gegen den SV Baustetten.

So sieht es personell aus

In personeller Hinsicht kann Schwendi am Mittwoch nicht aus dem Vollen schöpfen. Definitiv ausfallen werden laut Biberacher Andreas Zechel (Schambeinentzündung) und Adrian Matits (Knieverletzung).

Fraglich seien auch die Einsätze von Dragan Serdarusic und Yannick Harsch.

Einlass ab 12.30 Uhr

Einlass beim WFV-Pokalspiel in Schwendi ist am Mittwoch ab 12.30 Uhr. Parkplätze gibt es nach Vereinsangaben rund ums Sportgelände, die von der Feuerwehr zugewiesen werden.