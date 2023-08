WFV–Pokal: Schwendi zieht ins Achtelfinale ein

Der Fußball–Bezirksligist SF Schwendi steht im Achtelfinale des WFV–Pokals. Der Riß-Bezirkspokalsieger besiegte in Runde drei zu Hause den Landesliga–Aufsteiger aus dem Bezirk Bodensee, den SV Baindt, mit 3:1 (0:1). Adrian Ruf (2) und Dominik Kächler trafen für Schwendi und Jan Fischer für den SVB.

Enttäuschung beim SV Baindt

Nachdem Schlusspfiff war der Jubel groß im Lager der Sportfreude, während sich in den Gesichtern der Baindter die Enttäuschung widerspiegelte. „Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir waren dran, das Spiel für uns zu entscheiden. Genug Chancen waren da, aber wir haben sie nicht genutzt“, bilanzierte Baindts Trainer Jens Rädel. „Hinten haben wir in der zweiten Halbzeit zu Kontern eingeladen. Die hat Schwendi gut genutzt und wir waren nach vorn nicht konsequent genug.“

Große Freude beim Gastgeber

„In Halbzeit zwei war es eine überzeugende Teamleistung. Das war der Schlüssel zum Erfolg neben den Umstellungen des Spielsystems“, freute sich Schwendis Coach Sven Biberacher. „Das Achtelfinale ist ein mega Erfolg. Jetzt wird ordentlich gefeiert und dann hoffen wir auf ein richtig geiles Los. Wir werden sicher ein Heimspiel haben, da wir der letzte Bezirksligist im Wettbewerb sind.“

Sehr positiv gestimmt zeigte sich auch Adrian Ruf. „Das ist ein super Gefühl es ins Achtelfinale geschafft zu haben. Das ich zwei Tore geschossen habe ist schön, aber am Ende zählt nur der Mannschaftserfolg. Jeder hat alles reingehauen“, so der 23–Jährige. „Das war auch schon ein guter Härtetest für die Runde.“

Erst Fehlschuss, dann 0:1

Die 100 Zuschauer sahen in Hälfte eins eine ausgeglichene Anfangsphase. Ab der zwölften Minute machte Baindt das Spiel, während die Schwendier darauf bedacht waren defensiv gut zu stehen und auf Konter lauerten. Nach einer Flanke von Jan Fischer kam Jonathan Dischl einen Schritt zu spät gegen SFS–Torwart Fabian Ammann (12.), ein 16–Meter–Schuss von Philipp Thoma landete direkt in den Armen von Schwendis Keeper (15.). Wenig später kam Thoma im Strafraum gegen Adrian Matits zu Fall und Schiedsrichter Anes Ramic pfiff zurecht Elfmeter. Thoma trat an und nagelte den Ball an die Latte (29.).

In der 41. Minute war es so weit: Thoma legte die Kugel im Strafraum auf Fischer. Der ließ drei Gegenspieler aussteigen und versenkte das Leder aus kurzer Distanz zum verdienten 0:1. Von Schwendi war in Hälfte eins nur eine erwähnenswerte Offensivaktion zu verzeichnen, Ruf brachte aus elf Metern zu wenig Druck hinter den Ball und SVB–Torwart Benjamin Walser parierte problemlos (33.).

Latte verhindert 0:2

Kurz nach dem Seitenwechsel spielte Nico Geggier den Ball in den Lauf von Thoma, dessen Abschluss landete einen halben Meter neben dem SFS–Gehäuse (53.). Einen 18–Meter–Schuss von Marko Szeibel entschärfte Schwendis Keeper Ammann (54.). Dann prüfte Dominik Kächler SVB–Schlussmann Walser aus 16 Metern, der den Ball erst im Nachfassen festmachen konnte (55.).

Auf der Gegenseite lenkte Schwendis Torwart Ammann einen 16–Meter–Freistoß von Philipp Kneisl gut um den Pfosten (56.), ein Kopfball von Marko Szeibel strich knapp am Kasten vorbei (57.) und ein 17–Meter–Schuss von Fischer klatschte an die Latte (60.).

Ruf besorgt Ausgleich — Schwendi bleibt am Drücker

Dazwischen sahen die Zuschauer auch eine Großchance für Schwendi, Tobias Mayr erkämpfte sich den Ball und verfehlte aus zwölf Metern das SVB–Gehäuse nur um Zentimeter (58.). Es folgte der Ausgleich: Tobias Mayr passte quer auf Ruf und der lochte aus sechs Metern ein (62.). Vier Minuten später brachte Baindts Fischer einen Freistoß scharf in den Strafraum und ein SFS–Abwehrspieler lenkte den Ball an die Latte. Kurz darauf zog Kächler vom linken Strafraumeck ab — 2:1 (77.).

Schwendi blieb nun am Drücker. Tobias Mayr bediente Ruf, der den Ball aus sechs Metern zum 3:1 ins Tor bugsierte. Baindt ließ sich auch danach nicht hängen, brachte aber nichts Gefährliches mehr zustande.

Am Sonntag, 13. August, ist Schwendi nun im Bezirkspokal gefordert. Dort gastieren die Sportfreunde in der ersten Runde bei Türkspor Biberach (Anstoß: 17 Uhr).

Das Spiel im Stenogramm

SF Schwendi — SV Baindt 3:1 (0:1). SFS: Ammann — Klasan (70. Arb/73. Friedrich), Strobel (87. Heudorfer), Matits, Puljiz, Harsch — A. Mayr, M. Lerch — Kächler, Ruf (90. Kölle), T. Mayr (89. Stier). Tore: 0:1 Jan Fischer (41.), 1:1, 3:1 Adrian Ruf (62., 86.), 2:1 Dominik Kächler (77.). SR: Anes Ramic (SC Lehr). Z.: 100.