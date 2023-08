Der Fußball–Bezirksligist SF Schwendi empfängt in der dritten Runde des WFV–Pokals Landesliga–Aufsteiger SV Baindt (Anstoß: Samstag, 17.30 Uhr). Während die Sportfreunde das Ticket für die Partie bereits am 22. Juli durch einen 1:0–Erfolg gegen den SV Hohentengen buchten, bezwang der Bodensee–Bezirksligameister der Saison 2022/23 unter der Woche am Mittwoch den Landesligisten TSV Riedlingen mit 1:0.

Weder Vor– oder Nachteil

Das Baindt das schwere Spiel vom Mittwoch in den Beinen hat und die Sportfreunde ihr bislang letztes Testspiel am 28. Juli (4:3 gegen die SF Illerrieden) bestritten, sieht Schwendis Chefcoach Sven Biberacher weder als Vor– oder Nachteil für sein Team. „Es ist Vorbereitungszeit. Da ist es normal, dass man harte Einheiten hat, egal ob Spiel oder Training“, sagt der 45–Jährige. „Wir bereiten uns mit unseren derzeitigen Möglichkeiten so gut wie möglich vor und freuen uns auf einen Test mit Wettkampfcharakter.“

Biberacher erwartet ein schweres Spiel

Über den SV Baindt sei nicht allzu viel bekannt. Biberacher erwartet ein schweres Spiel gegen einen motivierten Gegner. Einen Gegner, bei dem noch Aufstiegseuphorie herrsche, der mutig und engagiert zu Werke gehen werde. „Als Meister muss man eine gute kompakte Mannschaft haben“, so der SF–Coach.

Aus dieser ragen Philipp Boenke (31 Treffer 2022/23 und damit Torschützenkönig der Bezirksliga Bodensee) und Jonathan Dischl (2022/23: 23 Treffer) heraus. Dischl markierte am Mittwoch auch das entscheidende Tor gegen Riedlingen. „Beides sind Topstürmer. Wir haben aber auch gute Verteidiger und müssen es mittels mannschaftlicher Geschlossenheit lösen“, so Biberacher auf die Frage, wie das Duo gestoppt werden soll.

Noch Luft nach oben

Schwendis Spieler sieht Biberacher aktuell sicher nicht bei 100 Prozent. „Die Vorbereitung läuft bisher urlaubsbedingt sehr, sehr träge und schleppend. Es ist deutlich Luft nach oben“, so der SF–Coach, für den Baindt am Samstag klarer Favorit ist. Allerdings wolle auch sein Team gewinnen, den Einzug in Runde vier formuliert Biberacher als Ziel. Wie das Spiel taktisch angegangen wird, da lässt er sich nicht in die Karten schauen: „Wir werden unser Bestes geben.“

In personeller Hinsicht werden die Sportfreunde nicht in Bestbesetzung antreten. „Uns fehlen Minimum urlaubs– und verletzungsbedingt sechs Spieler aus der Stammelf“, so Biberacher. „Der ein oder andere aus der ,Zweiten‘ kommt dazu.“