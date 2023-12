Erstmals in der Firmengeschichte wird die Weishaupt-Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Schwendi den Umsatz auf über eine Milliarde Euro steigern. In einem schwierigen Geschäftsjahr 2023 mit weltweiten Krisen, aber auch mit großen Verunsicherungen, verursacht durch nationale politische Entscheidungen, war die Weishaupt-Gruppe mit ihrem breiten Produktportfolio (Energie-Technik, -Gewinnung und -Management) sehr erfolgreich. Mit weltweit jetzt 4300 Mitarbeitern konnte der Konzernumsatz gegenüber 2022 um circa 15 Prozent nach oben geschraubt werden - ein Rekordjahr für Weishaupt.

Bei der Firmenfeier für Arbeitsjubilare am Freitag blickte Unternehmer Siegfried Weishaupt auf das bald zu Ende gehende Geschäftsjahr zurück. „Dieses Jahr war sehr anstrengend, auch politisch“, sagte er mit Blick auf die Rahmenbedingungen. In der Branche, in dem sein Unternehmen tätig ist und Arbeitsplätze bietet, habe die Regierung in Berlin ein Chaos verursacht. Stichwort: Gebäudeenergiegesetz.

Die extreme Verunsicherung der Verbraucher, hervorgerufen durch die Politik mit einem zunächst im Eiltempo geplanten Ausstieg für fossile Brennstoffe, tangierte Weishaupt. So sah sich das Unternehmen heuer einer großen Nachfrage im Bereich der in Schwendi produzierten Brennertechnik (am Standort arbeiten knapp unter 1000 Menschen) gegenüber. „Wir hatten einen Boom auf Zweistoffbrenner für Gas und Öl“, erklärte Siegfried Weishaupt. Er geht davon aus, dass sich dieses „momentane Geschäft“ auf Dauer so nicht fortsetzt.

Großbrenner sollen US-Vorgaben erfüllen

Dennoch werde diese Sparte der Heiztechnik auch künftig eine Rolle spielen, ist der Firmenchef überzeugt. Vor allem im Bereich der Großbrenner, wo das Schwendier Unternehmen, was Technik und Vielfalt anbelangt, weltweit die Nummer eins ist.

„Für die Erzeugung von Wärme im industriellen Bereich gibt es derzeit keine Alternative“, begründet Weishaupt eine künftige Nachfrage. Neue Produktentwicklungen laufen gerade oder sind getätigt. Etwa die LowNOx-Brenner, die die strengen amerikanischen Vorgaben bezüglich Stickstoffoxiden erfüllen.

Weishaupt hofft, dass diese Geräte auch auf dem europäischen Markt Fuß fassen. Auf dem Sektor der Kleinbrenner rechnet Siegfried Weishaupt in naher Zukunft mit der Produktion von Stückzahlen auf einer gewissen Grundbasis, „aber von Stückzahlen wie einst mit 200.000 Einheiten pro Jahr sind wir weit weg“.

50 Prozent mehr Absatz bei Wärmepumpen

Eine erfolgreiche Entwicklung verzeichnet Weishaupt auch für Produkte, die aus dem schweizerischen Werk in Sennwald geliefert werden. Brennwertgeräte und Wärmepumpen werden hier hergestellt. Von der großen Nachfrage sei das Unternehmen überrascht worden. Beim Absatz von Wärmepumpen in Deutschland ist Weishaupt mit einem satten Wachstum von 50 Prozent bei den Stückzahlen dabei. Wertmäßig betrachtet liegt die Steigerung sogar bei 60 Prozent.

Die von der Politik formulierte Vorgabe, wonach jährlich eine Million Wärmepumpen eingebaut werden sollen, habe für große Konzerne wie ein Lockruf gewirkt. Sie tätigten große Investitionen ausschließlich in Osteuropa, um dort Produktionskapazitäten aufzubauen. Doch sei die Situation dort jetzt verheerend, große Teile dieser Investitionen sind nicht in Betrieb.

„Weishaupt ist den Weg zur Absatzsteigerung bei der Wärmepumpe mitgegangen, allerdings bauen wir bei bestehenden Standorten in Deutschland und der Schweiz die Kapazitäten aus“, erklärte Siegfried Weishaupt. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen worden, „um mit der Wärmepumpe wachsen zu können“. Insgesamt wird sein Unternehmen im Jahr 2023 über 50 Millionen Euro investieren, davon ein Großteil ins Geschäftsfeld der Wärmepumpe.

Wasserstoff hat für Unternehmen nicht erste Priorität

Mit dem Blick auf den Hype um den Wasserstoff sieht sich der Unternehmer in seiner Vorgehensweise bestätigt. Er bezeichnete Wasserstoff als „eine teure Energie“. Sein Unternehmen sei gut beraten gewesen, dieses Thema mit Augenmaß anzugehen. Das Unternehmen verfolge, was diesbezüglich läuft, „aber das Thema H2-ready hat nicht erste Priorität“, erklärte Siegfried Weishaupt.

In erster Linie werde der grüne Wasserstoff voraussichtlich vor allem in der Industrie und gegebenenfalls auch im Verkehr eine Rolle spielen, weil die CO2-Emissionen im Gebäudesektor weltweit gerade einmal sieben Prozent ausmachen.

Baugrund Süd und Neuberger weiter auf dem Erfolgspfad

Auf dem Erfolgspfad waren in diesem Jahr auch die zwei Tochterunternehmen von Weishaupt. Baugrund Süd in Bad Wurzach mit 400 Beschäftigten gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der oberflächennahen Geothermie. Und Neuberger Gebäudeautomation mit seinem Stammhaus im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber setzt mit inzwischen 650 Mitarbeitern innovative Produkte im Bereich Energiemanagement in die Tat um.

Als eine wichtige Säule im Unternehmen hat Weishaupt auch die Stärkung des Vertriebs- und Servicenetzes in diesem Jahr weiter vorangetrieben. Einige Gebäude der 29 deutschen Niederlassungen, mit denen Weishaupt auch für eine Unterstützung des Heizungshandwerks steht, wurden modernisiert. In Leipzig entsteht gerade ein großer Neubau. In Heilbronn wird bald die 30. Niederlassung in Betrieb gehen.

„Hohe Qualität bei den Produkten, bester Service: die Grundhaltung bei Weishaupt, dafür stehen die Niederlassungen, das macht Weishaupt stark. Es muss unser Antrieb sein, dies zu halten und zu verbessern“, blickt Siegfried Weishaupt nach vorne. Mit dem erstmaligen Überschreiten der Umsatz-Milliardenmarke wird laut dem Unternehmer die Weishauptgruppe das Jahr 2023 erfolgreich meistern, einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte setzen und in eine andere Unternehmensliga eintreten.

Vorteil durch breite Aufstellung des Unternehmens

Gleichwohl wollte Weishaupt am Freitag keine Prognose über künftige Umsatzentwicklungen abgeben. Ein geringeres Wachstum sei möglich, denn zu groß sind die Unsicherheitsfaktoren, die aus der Politik kommen. „Was aus Berlin kommt, ist nicht klar kalkulierbar“, urteilt er.

Und fügt hinzu: „Wir können auf alles reagieren und lassen uns nicht verrückt machen.“ Er sehe kein großes Risiko, dem sein Unternehmen entgegensteure. Denn dessen Vorteil sei die breite Aufstellung mit den verschiedenen Geschäftsfeldern.