Wasserzähler wird ausgetauscht und ein Datenlogger installiert

Der Wasserzweckverband Iller-Risstal hat im vergangenen Jahr die Überwachung seines Rohrnetzes modernisiert. Dabei wurden an den Übergabeschächten zwischen dem Verband und der Gemeinde sogenannte Datenlogger installiert. Ihr Vorteil: Das Versorgungsnetz lässt sich mit ihnen besser überwachen, bei einem signifikanten Wasserverlust kann schneller reagiert werden. Weil die Versorgung von Großschafhausen mit Wasser über das Leitungsnetzwerk von Schwendi erfolgt, ist derzeit eine separate Überwachung des Rohrnetzes von Großschafhausen durch den Wasserzweckverband nicht möglich. Dies will die Gemeinde ändern. Im Wasserzählerschacht zwischen Schwendi und Großschafhausen wird der Wasserzähler ausgetauscht und ein Datenlogger installiert. Der kleine Haken an der Geschichte: Die Kosten hierfür muss die Gemeinde Schwendi übernehmen. Sie betragen 10.872,79 Euro. Den Auftrag dafür hat der Gemeinderat einstimmig an die Firma Hydro-Elektrik GmbH in Ravensburg vergeben, entsprechende Haushaltsmittel sind eingeplant. Diese Firma hat nach einer Ausschreibung auch den Auftrag zur Installation der Datenlogger und deren Aufschaltung durch den Wasserzweckverband Iller-Risstal in anderen Fällen erhalten.