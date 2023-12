Wasserversorgung Schwendi machte 2020 Verlust

Für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde hat die Verwaltung jetzt den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt. „Was lange währt wird endlich gut“, bat Kämmerer Joachim Wieland den Gemeinderat um Nachsicht, dass der Jahresabschluss 2020 erst jetzt auf dem Tisch liegt. Unter anderem auf Grund von Corona und einer hohen Arbeitsbelastung konnte die gesetzlich vorgegebene Frist nicht eingehalten werden, begründete die Verwaltung den Verzug.

Unter dem Strich schloss das Wirtschaftsjahr 2020 bei der Wasserversorgung mit einem Verlust in Höhe von 31.955,03 Euro ab. Ursprünglich geplant war die Ausweisung eines Gewinnes von 15.000 Euro. Aber eine größere Zahl an Rohrbrüchen und höhere Abschreibungen machten diese Hoffnung zunichte. Im Wirtschaftsjahr 2020 hatte die Gemeinde Schwendi insgesamt 334.899 Kubikmeter Wasser bezogen. Abgegeben an Endverbraucher hat sie 294.836 Kubikmeter. Der daraus resultierende Wasserverlust von 40.063 Kubikmeter ist aber nicht allein Rohrbrüchen geschuldet.

Auch Kanalspülungen und die Nutzung durch die Feuerwehren spielen hier eine Rolle. Durch Tilgungen (127.103,08 Euro) bei einer gleichzeitig ausbleibenden neuen Kreditaufnahme konnte die Kommune die Verschuldung des Eigenbetriebes Wasserversorgung in 2020 auf 1.426.498,33 Euro drücken. Den Jahresabschluss 2020 billigte der Gemeinderat einstimmig.