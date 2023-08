„Wasserfleck“ bietet Schimmkurse an

Immer mehr Grundschulkinder können nicht mehr schwimmen, die Schwimmkompetenz von Kindern in Deutschland ist so niedrig wie noch nie. Gerade auch nach der Corona–Pandemie gilt es jetzt, die Defizite zweier Jahrgänge aufzuholen. Deshalb sind oft auch die Kurse für das Anfängerschwimmen bei den Vereinen sehr nachgefragt, lange Wartelisten üblich.

Doch viele Eltern gehen leer aus, wenn sie für ihren Sprössling einen Platz suchen. Genau dieses Problem hatte Angela Fleck, Mutter von vier Kindern, als sie für ihren Sohn einen Kursplatz suchte. „Verzweifelt habe ich gesucht“, ergänzt sie. Hieraus ist bei ihr die Idee entsprungen, eine Schwimmschule zu gründen. Anfang des Jahres 2023 hat sie diese Idee umgesetzt, sie rief die Schwimmschule „Wasserfleck“ mit Sitz in Tannheim ins Leben. Angela Fleck leitet die Schwimmschule als Geschäftsführerin und hat alsbald nach freien Kapazitäten in den Hallenbädern der Umgebung Ausschau gehalten. Und in Schwendi ist sie fündig geworden. Das dortige Hallenbad im Grundschulgebäude war im Jahre 2011 für annähernd eine Million Euro saniert worden, es ist ausschließlich für den Schulsport geöffnet.

Die Schwimmschule „Wasserfleck“ aus Tannheim konnte sich mit der Gemeinde auf die Nutzung des Lehrschwimmbeckens zu bestimmten Zeiten einigen und dieses anmieten. Inzwischen haben vier Schwimmkurse stattgefunden. Jeweils 14 Kinder haben daran teilgenommen, für Kinder aus der Gemeinde Schwendi gab es eine bevorzugte Anmeldung. „Alle Teilnehmer und ihre Eltern sind glücklich gewesen, die Geschichte wurde sehr positiv aufgenommen“, gab Gemeinderat Ferdinand Leven eine entsprechende Rückmeldung bei der öffentlichen Sitzung an die Verwaltung und den Rat weiter. Er hoffe, dass diese Kurse weitergeführt werden und die Unterstützung der Gemeinde mit der Bereitstellung des Lehrschwimmbeckens läuft, sagte Leven.

Beides scheint so zu sein. Denn die Schwimmschule „Wasserfleck“ hat in ihr Programm vier neue Schwimmkurse im Lehrschwimmbecken in Schwendi aufgenommen. Drei Anfängerkurse für jeweils 14 Kinder, außerdem einen für Fortgeschrittene (Teilnehmerzahl 15). Start ist der 23. September. „Die Nachfrage ist sehr groß“, sagt Angela Fleck. Wiederum wurde Kindern aus der Gemeinde Schwendi eine bevorzugte Anmeldung eingeräumt. Und von dieser haben viele Eltern bereits rege Gebrauch gemacht. Von den 57 Plätzen der vier Kurse sind gerade einmal noch zwölf Plätze allgemein ab Sonntag 6. August um 12 Uhr buchbar. „Würde ich in Schwendi mehr zeitliche Kapazitäten erhalten, wäre dies super“, wünscht sich Angela Fleck mehr Präsenz im Hallenbad. Dieses steht nach der Nutzung durch den täglichen Schulbetrieb leer, auch hätte sie das ausgebildete Personal, um in Schwendi weitere Schwimmkurse anbieten zu können.