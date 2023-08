Wallfahrt nach Sießen im Wald am 17. September

Die traditionelle Fuß-Wallfahrt nach Sießen im Wald wird in diesem Jahr am Sonntag, 17. September, veranstaltet. Laut Ankündigung des Veranstalters wird dieses Mal dem Thema Barmherzigkeit nachgespürt. Während der Wallfahrt gibt wie immer Impulse zum Nachdenken, gemeinsames Gebet, Singen und Gespräche.

Start ist um 6 Uhr beim Kloster Brandenburg in Regglisweiler, hierzu werden um 5.45 Uhr auf dem Parkplatz in Sießen Fahrgemeinschaften gebildet). Schweigend und betend machen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg nach Weihungszell, dort gibt es gegen 8 Uhr im Gasthaus zum Hirsch eine Frühstückspause geben. Auch an der Weihungszeller Kapelle wird Station gemacht. Um 10 Uhr ist auf dem Parkplatz der Firma Maier in Hörenhausen Treffpunkt. Unter Begleitung des Musikvereins wird das abschließende Stück in einer Prozession zur Kirche gegangen. Der Wallfahrtsgottesdienst mit Pater Richard Ströbele beginnt um 10.30 Uhr. Beschlossen wird die Wallfahrt mit einem einem Frühschoppen am Gemeindehaus. Für alle, die ihr Fahrzeug in Regglisweiler geparkt haben, wird ein Fahrdienst eingerichtet.