Voltigiertage beim RFV Schwendi

Das Kreismeisterschaftsfinale der Voltigierer des Pferdesportkreises Biberach richtet am Wochenende 30. September/1. Oktober der RFV Schwendi aus. Dies teilt der Verein mit. Aus acht Vereinen gehen insgesamt circa 120 Teilnehmer an den beiden Tagen an den Start, denn außer den Finalprüfungen am Samstag werden auch viele weitere Prüfungen für Groß und Klein ausgetragen. Am Samstag treten ab 9.30 Uhr rund 50 Starterinnen aus acht Vereinen zwischen zehn und 25 Jahren an. Unter den Augen von Richterin Petra Niemeyer wird einzeln, als Doppel und als Gruppe in verschiedenen Pflicht- und Kürprüfungen geturnt. Nach der ersten Wertung für die Kreismeisterschaften, die im Mai in Reinstetten stattfanden, hat der RFV Schwendi einige Eisen im Feuer. Am Sonntag gehen auch die Jüngsten ab fünf Jahren an den Start. Ab 9 Uhr wird zunächst in drei Prüfungen am Fasspferd geturnt, ab 13.30 Uhr sind noch einmal drei Prüfungen auf dem Pferd zu sehen. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer ist gesorgt, es werden an beiden Tagen ein reichhaltiges Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen angeboten.