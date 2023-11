Vereine organisieren Schwendier Adventsmarkt

Die Einstimmung auf die Adventszeit nimmt allmählich Konturen an. In Schwendi bildet am Samstag, 25. November der Adventsmarkt im Schlosshof den Start in die vorweihnachtliche Zeit. Von den Schwendier Vereinen organisiert, wird der Adventsmarkt wieder ein vielfältiges Angebot, nicht nur für die Sinne, für die Besucher bereithalten. Der Lichterglanz und der Budenzauber wird das Schlosshofareal in festliche Stimmung tauchen. Von 16 bis 22 Uhr ist der Adventsmarkt geöffnet. Das Marktkomitee und die Schwendier Vereine haben gemeinsam die Angebotspalette zusammengestellt. Zirka 15 Stände sind im Schlosshof aufgebaut, dazu kommen als weitere Markt-Plätze die Remise (Kaffee und Kuchen, vier Standbetreiber) und die Schlosshof-Galerie (Kinderprogramm mit der Jugendleiterrunde der Kolpingfamilie). Die Schwendier Vereine sorgen in ihren Ständen für eine kulinarische Abwechslung. Deftige und süße Speisen, warme und kalte Getränke werden verkauft. Zudem bieten verschiedene Gewerbetreibende in ihren Ständen verschiedenste Artikel an. Zur Markteröffnung um 16 Uhr durch Bürgermeister Wolfgang Späth werden „Rota“-Nachwuchsmusiker musikalische Grüße in den Schlosshof hineinschicken. Später wird eine Bläsergruppe des Musikverein „Rota“ auftreten. Die Marktbesucher können bei ihrem Bummel durch den Schloßhof auch einem Holzschnitzer bei seiner Arbeit über die Schulter schauen.