Tennisspielerinnen auch nächstes Jahr in der Oberliga

Aufatmen bei den Schwendier Tennisspielerinnen: Nach einem überraschenden 6:3–Sieg über Tübingen 2 haben die Damen 1 bereits einen Spieltag vor Schluss den Klassenerhalt in der Oberliga gesichert.

Die Vorbereitung begann mit einer Hiobsbotschaft. Schwendis Nummer eins, die ausländische Spitzenspielerin Sarka Richterova, musste krankheitsbedingt absagen. Ins Team rückte damit Eva Riekenbrauck, die nach einer längeren Verletzungsphase wieder zum Schläger greifen konnte. Ihr Comeback war beeindruckend. Mit einer super Leistung holte sie mit 6:3, 7:5 einen Matcherfolg für Schwendi.

In den Einzeln sollte es bei diesem einen jedoch nicht bleiben. Maike Nägele (6:0, 6:1), Chiara Heinz (6:1, 6:1) und Jenna Frank (6:3, 3:6, 10:6) sorgten für eine 4:2–Führung vor den Doppeln. „Eine gute Ausgangsposition“, sagte Mannschaftsführerin Maike Nägele. Nicht einkalkuliert war der schnelle Doppelerfolg vom ersten Doppel. Carolin Böhme/Ira Schmid verwandelten den Matchball zum 6:3, 6:2, der Heimsieg über Tübingen 2 war geschafft. Diesen erhöhten letztlich auf 6:3 Maike Nägele/Jenna Frank durch ihren Doppelsieg mit 6:2, 7:6.

Die Damen 1 von Schwendi spielen damit auch nächste Saison wieder in der Oberliga, der zweithöchsten Klasse des Württembergischen Tennis–Bundes. Das Saisonfinale am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Waldau 3 (derzeit Tabellenletzter) ist für Schwendi „spielerische Kür“. Bei einem Sieg wäre der dritte Platz in der Abschlusstabelle gesichert.