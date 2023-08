Tennisherren 30 holen die Vizemeisterschaft

Als Vizemeister der Oberliga hat die Schwendier Herren 30–Mannschaft die Tennissaison 2023 beendet. Durch einen 5:4–Sieg über Burladingen erreichten die Schwendier zwar Punktegleichheit mit dem Meister aus Degerloch. Allerdings konnten die Herren 30–Spieler aus Stuttgart eine bessere Matchbilanz vorweisen. „Mit dem zweiten Platz in der Oberliga sind wir super zufrieden“, bilanzierte Schwendis Mannschaftsführer Christoph Lerch, der die Saison krankheitsbedingt nicht aktiv spielen konnte. Er versprach: „Nächstes Jahr greifen wir in der Oberliga wieder an und wollen vorne mitspielen.“

Nach einem misslungenen Saisonstart mit der 3:6–Niederlage gegen Denkendorf ging es für Schwendi fortan von Sieg zu Sieg. Söflingen (6:3), Tübingen (5:4), Tuttlingen (8:1), der spätere Meister Degerloch (6:3) und zuletzt Burladingen (5:4) bekamen die Spielstärke bei den Siegen der Herren 30 aus Schwendi zu spüren.

Noch einmal knapp gestaltete sich das Finale gegen Burladingen. Matthias Maurer (6:4, 6:3), Raphael Schuler (6:3, 6:2) und Jan Heudorfer (6:2, 6:1) erzielten im Einzel Matcherfolge, beim 3:3–Zwischenstand war der Ausgang der Begegnung offen. Raphael Schuler/Jan Heudorfer (6:0,6:3) bescherten Schwendi mit ihrem Doppelerfolg die Basis für den erfreulichen Tagessieg, den das Einser–Doppel Philipp Bopp/Matthias Lerch (6:4, 6:3) mit einem überraschenden Triumph realisierte. Die Bilanz des abschließenden Spieltags lautet 5:1 Punkte, 33:21 Matches, 75:47 Sätze und 547:397 Spiele.