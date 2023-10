Teams aus 17 Pferdesportkreisen messen sich

Der Reit- und Fahrverein Schwendi hat eine beeindruckende Reitanlage im Bereich Schochengraben. Sie bietet für die Mitglieder des Vereines optimale Bedingungen zur Ausübung ihres Hobbys. Top geeignet ist die Anlage ‐ unter anderem mit zwei Reithallen ‐ auch für die Austragung von größeren Turnieren. Ein solches findet nun am Samstag, 7. Oktober, und am Sonntag, 8. Oktober, auf der Schwendier Reitanlage statt.

Der Württembergische Pferdesportverband (WPSV) ist Veranstalter eines Fördergruppen-Vergleichskampfes, bei dem der Reiternachwuchs bis 14 Jahren die Pferde sattelt und mit sportlichen Leistungen um einen Wanderpokal kämpft. Der Reit- und Fahrverein Schwendi ist nach 2022 heuer zum zweiten Mal Ausrichter dieser Veranstaltung. Die 17 Pferdesportkreise des WPSV schicken jeweils eine Mannschaft mit bis zu sieben Jugendlichen nach Schwendi.

An den beiden Wettkampftagen ‐ Beginn ist an beiden Tagen um 10 Uhr ‐ stellen sich die Nachwuchs-Pferdesportler dem Vergleich in zwei Disziplinen. Am Samstag zeigen die jungen Reiterinnen und Reiter ihr Können in der Dressur, am Sonntag steht das Springen auf dem Programm. Pro Disziplin kommen die drei besten Reiter einer Mannschaft in die Wertung. Dieser Wettkampf in Schwendi ist zugleich eine Sichtung innerhalb des WPSV.

An beiden Tagen ‐ Zuschauer sind herzlich eingeladen ‐ sind WPSV-Regionaltrainer vor Ort, die nach neuen Talenten im Pferdesport Ausschau halten und Empfehlungen für die Aufnahme in den jeweiligen Kader aussprechen.